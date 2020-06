„Hlavním důvodem vytvoření nových stránek bylo především jejich zpřehlednění pro občany a snazší orientace v jednotlivých sekcích,“ uvádí tajemník Městského úřadu Petr Tyč a dodává:

„Velká výhoda oproti starší verzi z roku 2014 spočívá v tom, že občané si mohou prohlédnout web podstatně přehledněji na svých mobilních telefonech a naskýtá se jim tím zároveň možnost snazší komunikace s radnicí.

Verze, kterou jsme nyní spustili, je v pořadí již čtvrtou výraznou změnou webové tváře našeho města od roku 2002.“

Web nyní umožňuje komfortní přístup k informacím prakticky z jakéhokoliv zařízení. Zachována zůstala i služba „Přečíst nahlas“, kterou mohou využít uživatelé se zrakovým omezením, ale samozřejmě nejen oni.

Obsah zůstal shodný, nic nechybí. Co se změnilo, je strukturování informací a vzhled, který je ovšem stále určován platným grafickým manuálem města. Jistě potěší i aplikace „V obraze“, která po stažení do mobilu upozorní na nově přidané informace ze záložky: Zprávy, Kalendář akcí, Úřed-ní deska a Fotogalerie. A to i z okolních obcí, které tuto aplikaci využívají, jako jsou například Dobruš-ka, Bohuslavice, Jaroměř, Provodov a další.