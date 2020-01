Padělky, které během roku zabaví Česká obchodní inspekce, nemusí končit ve spalovně nebo drtičce. Mohou být bezplatně využity k humanitárním účelům.

Světoznámé značky Adidas a Nike mizí pod nášivkami

Štěstí přeje připraveným, a tak zapsaný ústav Život bez bariér z Nové Paky, který vloni jako jediný z Královéhradecka oslovil obchodní inspekci, přivezl do bývalého areálu novopacké nemocnice z Plzně a Českých Budějovic 64 pytlů s obuví, oblečením, batohy a kabelkami. Jednalo se o padělky zajištěné na západočeských tržnicích.

Prvořadým úkolem bylo odstranit chráněná označení a prvky firem jako Adidas, Nike, Puma a dalších.

Zaměstnanci organizace, která pomáhá zejména hendikepovaným a seniorům, přemýšleli, jak to nejlépe provést a přitom nepoškodit darované věci. Z bot zmizely nápisy díky šetrnému použití brusky, jinde opatrným nahřátím a stržením. „Podařilo se nám sehnat firmu, která nám věnuje kvalitní vzorky látek. Ty využíváme jako nášivky,“ ukazuje Jitka Fučíková moderní vzory, které vkusně ladí s oblečením. „V šicí dílně se díky zdroji látek tři ženy nezastaví. Kdo nemá šičky, ten to asi nedá dohromady. Vypárat to prostě nejde,“ polemizuje Jitka Fučíková nad původními nášivkami. „Máme spoustu materiálu, tak vymýšlíme stále nové věci. Z barevných látek budeme šít v naší chráněné dílně kapsáře, pouzdra na pastelky, sáčky na bačkory a také nově provádíme opravy oděvů. Zkoušíme to,“ chlubí se Fučíková další aktivitou.

Všechno rozdáme

Už také ví, jak s upravenými padělky naloží. „Všechno rozdáme, máme na to dva roky. Využijeme je k obléknutí našich zaměstnanců, nahradí ochranné pracovní pomůcky. Rozdáme je našim klientům a sloužit budou také jako pracovní oděv pro práci v dílničkách či na zahradě,“ popisuje Fučíková a připomíná, že vše musí být pečlivě zaevidováno, jinak hrozí organizaci finanční postih.