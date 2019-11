Mnohé ženy si s pečením hlavu nelámou a vše svěří odborníkům. Na internetu je řada nabídek a cena za kilogram vánočních sladkostí se většinou pohybuje od 200 do 500 korun, ale za kolekci cukroví můžete zaplatit i 880 korun. Prodává se také zdravé RAW cukroví.

S vánoční výrobou začali i učni v dílnách novopacké Střední školy gastronomie a služeb v Nové Pace. Objednávek už mají na metrák. „Počítáme, že letos napečeme asi 1800 kilogramů,“ pronáší nad válem vrchní mistrová Božena Vaňková. Cenu vánočního cukroví tady navýší, a to z 240 na 300 korun za kilogram. „Stouply především náklady na vstupní suroviny, energie, léta jsme nezdražovali,“ obhajuje mistrová zdražení. Na expedici prý ale ještě žádný negativní ohlas na navýšení ceny nezaregistrovali.

Kilová kolekce tu skrývá devět druhů sladkostí, linecké, vaflové rohlíčky, nepečenou Marynu, banánky s ovocnou náplní tmavé i světlé, ořechové slepované, linecké kávové, kakaové a slepované kokosky.

„Musíme přihlížet k trvanlivosti výrobků,“ říká Božena Vaňková k výběru druhů. Náplně tu připravují z nutely, ořechů i čokolády.

Nepoužívají náhražky, na dodávku vlašských ořechů mají svoji vlastní zásobovatelku. Ořechů tu zpracují téměř 40 kilogramů, taky například přibližně 250 kilo mouky a stejné množství cukru.

Od pondělí učni zadělávají těsta, vypichují tvary a pečou, v příštím týdnu zahájí slepování a balení. Kompletně jde o ruční výrobu. Navíc tu stočí na tři tisíce griliášových trubiček a na vánoční stůl dodají také šest tisíc lineckých košíčků.

Galeje u trouby a válů potrvají celý měsíc až do 18. prosince. Učni z prvního ročníku se tváří ještě optimisticky, ale třeťáci nad vály s těstem vzdychají už nyní. „Je to otrava, hrůza,“ postěžovala si jedna z budoucích cukrářek, a to prý ještě musí péct i doma.

„Snažíme se děvčatům práci střídat, aby nebyla jednotvárná,“ podotkla hlavní mistrová.

Vedle toho cukráři chystají i perníčky na školní Vánoční trhy, které se uskuteční 11. a 12. prosince v budově školy na náměstí.