Láska a tolerance jsou podle manželů Korunkových ze Dvora Králové nad Labem základem ke spokojenému společnému životu. „To ostatní, už nějak dopadne,“ shodují se.

Pohádkový příběh neuvěřitelně dlouhého manželství se začal psát na podzim 1947 v Kraslicích na Karlovarsku, kde se oba seznámili. „Karel kamarádil s mým bratrem, často za ním chodil, ale se mnou se moc nebavil. Až mi jednou bratr vysvětlil, že k nám nechodí kvůli němu, ale kvůli mně,“ vzpomíná s úsměvem Drahoslava (91 let). „Byl jsem nesmělý,“ přiznává Karel (90).

Když spolu chodili už rok a půl, přiměli je rodiče ke svatbě. „My se chtěli brát až v létě, ale oni, že se máme vzít v březnu. Moje maminka ale řekla, že v březnu je půst, a že se máme vzít v únoru. Tak jsme se vzali v únoru,“ vypráví Drahoslava.

Ona byla učitelka, on vedoucí v prodejně obuvi. Několikrát se přestěhovali, aby se nakonec usadili ve Dvoře Králové. Jsou do sebe přitom stále stejně zamilovaní. „Pořád se máme rádi, a jsme k sobě tolerantní. Nikdy si ani jeden z nás neprosazoval jen to svoje,“ říká Karel. „Dobře zapadl do naší rodiny. A hlavně jsme si nikdy neřekli sprosté nebo hrubé slovo, nepamatuju se, že bychom, někdy urazili jeden druhého!“ připomíná Drahoslava o manželovi. „A taky jsem nikdy nenosil domů starosti z práce,“ doplňuje Karel.

Oba shodně připouští, že občas nějaká výměna názorů v životě proběhla, ale bez vážných následků. „Karel má má dobrou povahu a je kliďas. Na každém hledá spíš kladné stránky. A k obědu má nejradši svíčkovou,“ směje se. „Manželka je samozřejmě jako učitelka malinko přísnější, ale velmi milá. Jí sice málo, ale má ráda kuřecí roládu. A štrúdl, jako celá naše rodina,“ dodává Karel.

Zní to téměř idylicky. „Já koukám na televizi, žena luští křížovky, takže si doma nepřekážíme,“ usmívá se Karel.

Společně vychovali syna a dceru, mají pět vnoučat a šest pravnoučat. „Děti pro nás jsou další štěstí do rodinného života,“ tvrdí Drahoslava. „Vnučka Alenka má po mně muzikantské vlohy, po manželce učitelské,“ připomíná Karel.

A co zdraví? „Nestěžujeme si!“ shodnou se oba. Oslavu 75 let společného života, tzv. nebeskou svatbu, zatím neplánují. „To zatím nepřipadá v úvahu“.