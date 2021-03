V sousedním Pardubickém kraji už byly dokonce kapacity lůžek vyčerpány úplně.

Každý 35. člověk v hradeckém kraji aktuálně bojuje s onemocněním covid-19. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel je tak nyní Královéhradecko nákazou vůbec nejzasaženějším krajem v Česku. To se logicky odráží i v nemocnicích. S koronavirem v nich leží napříč celým krajem více než šest stovek pacientů.

Největší počet pacientů (asi 210) leží v hradecké fakultní nemocnici, kde mají volná aktuálně jen tři intenzivní lůžka pro covidové pacienty.

„Jsme stále na hraně svých kapacit a v minulých týdnech bylo v několika případech nutné transportovat pacienty do jiných regionů,“ říká mluvčí nemocnice Jakub Sochor. Situace je podle něj hraniční už od začátku ledna. Ještě v polovině února dokázala nemocnice zřídit další covidové oddělení. Otevření dalšího už ale znemožňuje nedostatek personálu.

Ani pohled do krajských nemocnic není příliš povzbudivý. Volná tam jsou aktuálně jen tři intenzivní lůžka – jedno v Jičíně a dvě v Trutnově.

Situace v krajských nemocnicích je podle mluvčí zdravotnického holdingu Lucie Chytilové přesto aspoň o trochu optimističtější než před týdnem. V posledních dnech totiž nemusí zdravotníci převážet pacienty do jiných regionů. Situace se aspoň trochu zlepšila v ještě nedávno nejvytíženějších nemocnicích v Trutnově a Náchodě.

„Aktuálně je největší tlak na nemocnici v Jičíně,“ popisuje Chytilová.

V PŘÍPADĚ NOUZE POMŮŽE KRAJI POLSKO



V případě nouze, kdy by už nestačila lůžka v hradeckém regionu a zároveň by nemohly pomoct ani ostatní kraje v České republice, přislíbilo pomoc sousední Polsko. Politici i zdravotníci však věří, že polská lůžka nebude nakonec nutné využít. „Ta nemocnice je asi 130 kilometrů od hranic a je tam připraveno tuším 35 postelí. V současné situaci to úplně nepotřebujeme. Je ale možné, že na to v případě dalšího zhoršení situace opravdu dojde,“ řekl Deníku krajský radní pro oblast zdravotnictví Zdeněk Fink (Spojenci pro KHK). Ten dodal, že přemisťování pacientů napříč republikou je nyní výrazně složitější než třeba před 14 dny.

Uzávěra Trutnovska zafungovala

Zatímco poslední dva měsíce patřil Trutnov mezi nejpostiženější okresy v celém Česku, nyní je na tom z okresů v hradeckém kraji naopak nejlíp. Pomohlo tomu intenzivní testování i dvoutýdenní uzávěra.

Za poslední týden se na Trutnovsku nakazilo 619 lidí na 100 tisíc obyvatel. Například na Jičínsku je to více než 1000 lidí a v západočeském Tachovsku dokonce přes 1500.

„Všímáme si nižšího počtu lidí indikovaných lékaři k PCR testu i nižšího procenta pozitivních testů. V lednu zde bylo pozitivních asi 45 procent testů, minulý týden jsme se pohybovali mezi 30 a 40 procenty a v pondělí byl záchyt pouze 23 procent. To se odráží i na našich lůžkách,“ shrnula Lucie Chytilová.

Pomoc armády

Podstatnou roli ve zlepšení situace na Trutnovsku sehrály mobilní armádní týmy, které výrazně zvýšily testovací kapacitu v okrese.

„Za den objedou třeba pět obcí. Testují zájemce antigenními testy a jakmile je někdo pozitivní, zavolají si ho, že musí na PCR a rovnou ho pošlou i pro jeho rodinné příslušníky ze společné domácnosti. Když se takto podaří nakažené včas izolovat, nemoc už dál nešíří,“ pochvaluje si Zdeněk Fink.

Dobré zkušenosti mají s vojáky i na Náchodsku. I proto kraj připravuje rozšíření mobilních týmů i do dalších okresů. Bližší informace sdělí hejtmanství dnes. Už teď je jasné, že ve čtvrtek budou vojáci testovat v Novém Bydžově.