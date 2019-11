V areálu Oblastní nemocnice Jičín byla v úterý oficiálně zahájena stavba jednopodlažní vrátnice a lékárny za zhruba 35 milionů korun bez DPH.

Vizualizace podoby nové vrátnice s lékárnou u jičínské nemocnice. Stavba byla v úterý oficiálně zahájena. | Foto: Královéhradecký kraj

Vrátnice dlouhodobě nevyhovuje provozním požadavkům, rozšířen bude především vjezd i výjezd do areálu. Lékárna by měla přinést komfort lidem, kteří zamíří do nemocnice, a také veřejnosti. Výdej léků bude totiž jak z Bolzanovy ulice, tak přímo z areálu nemocnice.