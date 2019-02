Dlouhodobě neutěšená situace s parkováním u Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde řidiči často marně hledají parkovací místo dlouhé minuty, by se měla ještě letos o něco zlepšit. Koalice ODS, hnutí ANO a Změny pro Hradec a Zelených (ZPHZ) se shodla na tom, že prostředky na stavbu provizorního parkoviště na louce mezi nynějším vjezdem do nemocnice z ulice Zborovská a křižovatkou Mileta vyčlení z rozpočtu pro letošní rok.

V současné chvíli město žádá o stavební povolení. Podle architekta Františka Křeliny, který parkoviště projektoval by mohlo začít fungovat už v létě. „Zrovna před týdnem jsem upravoval harmonogram a podle nynějšího výhledu by to celé mělo být hotové do srpna,“ řekl Křelina Deníku s tím, že parkoviště budou tvořit silniční betonové panely a zatravňovací moduly.

Stavbu parkhausu blokuje křižovatka

Parkování u nemocnice je horkým hradeckým tématem už mnoho let. Politici se shodnou na tom, že z dlouhodobého hlediska je potřeba u areálu nemocnice postavit velký parkovací dům. Jeho stavbu však blokuje stále platné územní rozhodnutí z roku 2006 na křižovatku Mileta. Paradoxem je, že s variantou velké mimoúrovňové křižovatky, na kterou je rozhodnutí vydané, už prakticky nikdo nepočítá.

Parkovací dům přesto kvůli tomu nemůže vyrůst, což potvrzuje i radní Adam Záruba za ZPHZ. „Teprve poté, co bude vyřešená situace s Miletou, může se začít budovat parkovací dům,“ uvedl Záruba. Koalice se podle náměstkyně Věry Pourové (ANO) shodla na tom, že situace je neúnosná a na parkovací dům nelze čekat. „Shodli jsme se, že lokalita u nemocnice nové parkovací místa nutně potřebuje. Parkoviště chceme realizovat velmi rychle,“ řekla Pourová o plánech magistrátu.

Parkoviště bude prý placené

Kvůli už zmíněnému územnímu rozhodnutí na Miletu musel architekt Křelina i tak upravit tvar parkoviště. Proto bude jeho kapacita menší, než by si sám představoval.

„Je to navržené jako provizorium, kapacita 205 míst je v případě fakultní nemocnice jen zlomek toho, co by bylo potřeba,“ vysvětlil Křelina, že parkoviště by spíš mělo pomoci od nejhoršího. Podle náměstkyně Věry Pourové bude parkoviště placené. „Parkování je velké téma všude po městě. Myslím si, že jedinou cestou, i když je to asi pro občany nepříjemné, je najet na systém placených parkovacích míst. Jinak nejsme schopní korigovat ani množství, ani místa,“ řekla Pourová.



Vyřešení tristní situace s parkovacími místy u největší nemocnice v Královéhradeckém kraji uvedl jako jednu ze svých priorit její ředitel Vladimír Palička už při svém nástupu do funkce v roce 2016. Nyní je rád, že se aspoň částečně nemocnici opravdu uleví. Ve středu jednal o parkovišti s náměstkem primátora Jiřím Bláhou z ODS. Ten ho ujistil, že projekt pokračuje podle plánu a bude dokončen ještě letos. „Rozpočet je schválen městem, jde čistě o jejich investici, nemocnice se na tom finančně nepodílí," uvedl ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové. Podle náměstkyně Moniky Štayrové (ANO) bude parkoviště stát přes tři miliony korun.Pomoct by mělo i trpící lokalitě u Labe, kde parkují řidiči na nezpevněných plochách. „Až vzniknou nová místa, budeme moct začít regulovat divoké parkování u Labe,“ uvedla Pourová.