Zatímco Agatha Christie hledala ve svém nejznámějším románu tajemství 10 malých černoušků, tak budovatelé cyklostezky z Hradce Králové do Pardubic, známou též jako Stezka mechu a perníku, hledají šest Jedličků. Právě příbuzní řídícího učitele ve výslužbě Arnošta Jedličky z Opatovic nad Labem mají v opatrovnictví pozemek, jež by umožnil u obce Němčice na Pardubicku vybudovat příjezd k uvažované lávce přes Labe.

Němčický starosta Jaroslav Štěpánek ukazuje na úzký pruh půdy, která brání výstavbě lávky na cyklostezce z Hradce Králové do Pardubic. | Foto: Deník/ Petr Vaňous

Problém však je, že nikdo neví, kde se pozůstalí po řídícím učiteli zdržují. Malý kousek pozemku jim totiž ve svém posledním pořízení učitel odkázal v březnu roku 1946. „Podle kšaftu se jedná o šest jeho příbuzných. Ty nyní dohledáváme tak, aby se od nich dal pozemek odkoupit, ale je to opravdu detektivní práce do které jsme zapojili i lidi z pardubického okresního archivu,“ říká u topolů, které lemují Labe, němčický starosta Jaroslav Štěpánek. „Právě mezi těmito topoly by měla v budoucnu stát lávka, ale pro příjezd k ní potřebujeme právě pozemky od Jedličků,“ uvádí starosta a ukazuje na úzký pruh trávy, která je jen na dohled od stávajícího mostu. Právě k němu se původně měla lávka přimknout, proti však byli památkáři. Most, který byl postaven ve třicátých letech minulého století firmou Ing. Josef a František Novák z Hradce Králové, je totiž památkově chráněn. „Cyklostezka by tak měla jít pod jeho obloukem a napojit se na uvažovanou lávku. Po ni by se pak dostala na naše pozemky a dále by vedla na Kunětickou horu. Ale opravdu nám tím kouskem pozemku pan řídící trošku zavařil,“ dodal starosta.