Na nejdelší transport zvířat ze Safari Parku Dvůr Králové nad Labem do jiné zoologické zahrady vyrazila ve čtvrtek ráno čtveřice psů hyenových. Samci, narození na začátku roku 2018, míří do Sydney do Taronga Zoo. Ze Dvora Králové do Austrálie urazí 16 700 kilometrů. Letecká přeprava s mezipřistáním v katarském Dauhá trvá 29 hodin. Dvorský safari park patří v chovu psů hyenových mezi světovou špičku, chová je jako jediná zoo v Čechách a na Slovensku. Za poslední tři roky se jejich smečka rozrostla o 24 mláďat.

8 fotografií v galerii › Ze dvorského safari parku byli ve čtvrtek odesláni čtyři psi hyenoví do australské zoo v Sydney. Jedná se o dosud nejdelší transport zvířat ze Dvora Králové do jiné zoologické zahrady. Čtveřice psů urazí ze Dvora Králové do Austrálie 16 700 km. | Foto: Oliver Le Que/Safari Park Dvůr Králové

"Ze Dvora Králové je na letiště převážejí naši pracovníci. Poté psí skupinu čeká přibližně 29 hodin trvající přesun z Prahy do Sydney s mezipřistáním v Dauhá. Na letišti v Kataru stráví před dalším letem téměř celou noc," upřesnila cestovní harmonogram zooložka Gabriela Linhart. Psi nebyli před cestou ani uspáni, ani sedováni. Pro převoz byly zhotoveny nové přepravní bedny tak, aby maximálně vyhovovaly zvířatům a zároveň splňovaly předpisy přepravní společnosti. Krmení ale do nich na cestu dostávat nebudou. "Než vyrazili, dostali ještě v zahradě poslední dávku masa, další je čeká až v Austrálii. Během mezipřistání budou zvířata pouze napájena," vysvětlila zooložka. Dvorský safari park patří v chovu psů hyenových mezi světovou špičku. "Od sedmdesátých let minulého století se u nás do dospělosti podařilo odchovat více než 150 mláďat. Navíc jsme v Česku a na Slovensku jediná zahrada, kde můžou lidé psy hyenové vidět," poukazuje na výjimečnost chovu zooložka Gabriela Linhart. VIDEO: Zoo úspěšně přepravila nosorožce do Afriky Přečíst článek › V roce 2016 vznikla ve Dvoře Králové nová smečka spojením samice Fiony dovezené z Itálie a dvou bratrů dopravených ze zoo ve Francii. "Tato zvířata si mimořádně sedla, což potvrzují i každoroční početné vrhy štěňat. Během tří let se tak smečka rozrostla dohromady o 24 mláďat," popisuje Gabriela Linhart. Lví přírůstek! Ve dvorském safari parku se narodila po třiceti letech lvíčata Přečíst článek › Díky pravidelným odchovům musí safari park hledat pro tyto kriticky ohrožené africké šelmy nová působiště. Čtyři samci narození na začátku roku 2018 tak najdou domov v nově připravované expozici pro psy hyenové v Taronga Zoo v Sydney. Koncem června Safari Park Dvůr Králové přepravil pět nosorožců z Evropy do Afriky do národního parku Akagera ve Rwandě. V safari parku je Africký festival Přečíst článek ›

Autor: Jan Braun