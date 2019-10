Do Náchoda se sjela dvanáctka zdravotních sestřiček z nemocnic celé republiky a královnou mezi sestrami neměla být nejkrásnější, ale ta nejsympatičtější žena. Stranou šly také jejich odborné znalosti, protože všechny finalistky jsou ve svém oboru naprosté profesionálky a nelze jim v jejich práci cokoliv vytknout.

Která z finalistek se nejvíc líbila porotě, ve které zasedli Zuzana Bubílková, Jan Přeučil, Eva Hrušková, Bára Fišerová, Pavel Trávníček, Monika Trávníčková a další významné osobnosti ze společenského, zdravotnického a kulturního života?

1. místo a titul Nej sestřička roku 2019 získala Kateřina Křenková, finalistka s číslem 1 (38 let, Ústřední vojenská nemocnice Praha, zdravotní sestra na Oddělení invazivní kardiologie a arytmologie).

2. místo si odnesla Veronika Hryzáková, finalistka s číslem 7 (35 let, Fakultní nemocnice Brno, zdravotní sestra na ARO).

3. místo získala Natalia Panasenko, finalistka s číslem 9 (Klinika EliteMedical s.r.o., vrchní sestra kliniky).

Titulem Batist Sympatie 2019 byla dekorovaná Markéta Kubová, finalistka číslo 12 (39 let, Nemocnice Prachatice a.s., staniční sestra na interním oddělení).

Vítězka Kateřina Křenková bezprostředně po získání titulu řekla: „Jsem šťastná, ale je to takový jiný pocit štěstí, protože jsem nikdy nic nevyhrála. Z publika mě podporoval manžel a kamarádky. Než jsem odjížděla do Náchoda, dali mi kolegyně a kolegové na oddělení rady, ať jsem svá a usmívám se. Dodržela jsme to a asi to zabralo,“ usmívala se sympatická sestřička z ÚVN Praha.

Vítězka soutěže si zahraje v primáckém seriálu Modrý kód, jehož herečky Bára Fišerová a Renata Prokopová zasedly v porotě. „Sestřičku sice hraji, a když předstírám, že beru krev, tak to jde. Ale kdybych jí měla brát doopravdy, nezvládla bych do nikoho píchnout. Zatím mám se sestrami dobré zkušenosti, i když se určitě najdou i takové, které se blbě vyspí, ale na to má asi nárok každý,“ uvedla Renata Prokopová.

Zpěvačka Hanka Křížková půjčila zdravotním sestřičkám do úvodní scény s Pepou Vágnerem vějíře ze své sbírky. „Do Náchoda jsem jich přivezla asi patnáct. Jinak moje sbírka jich čítá kolem třiceti a přátelé mi ji průběžné doplňují. Sestřičkám jsem vějíře půjčila ráda, protože k jejich práci mám obrovský respekt. Během posledních pěti let jsem si jejich péče užila až dost. Ne nadarmo mi kolegové, kvůli mým umělým kolenům, říkají Titanová lady,“ smála se zpěvačka, která je na akcích spojených s Batist Nej sestřičkou častým hostem.

Divákům v náchodském divadle zazpívala také bývalá zdravotní sestra, čerstvá osmdesátnice Naďa Urbánková, Anna Slováčková, Josef Vágner, Stanislav Hložek, Matyáš Hložek či Radim Flender. Hold zesnulému Karlovi Gottovi vzdala za všechny houslistka Markéta Muzikářová a Marián Vojtko.

Za muže v porotě zasedli, mimo jiných pánů, také Pavel Trávníček, Jan Přeučil, prof. Pavel Pafko či Zdeněk Podhůrský.

„Byl jsem patronem Natalie Panasenko, tak jsem jí logicky držel palce a vyšlo to. Byla třetí. Ale bylo to hodně těžké, protože všechny finalistky byly skvělé. Mně sestřičky hodně pomohly. Letos jsem si při řezání dříví do krbu málem uřízl nohu motorovou pilou. Honem rychle jsem potřeboval polínko, tak jsem si ten kus dřeva přidržel nohou a najednou koukám, bota je vejpůl a noha pomalu taky. Pobyl jsem si pár dní v nemocnici, kde mne opečovávaly opravdu andělské sestry. Byl jsem trošku nervózní, protože noha pořád krvácela, ale dobře to dopadlo,“ prozradil Zdeněk Podhůrský, jak smolně začal letošní rok.

Ředitel soutěže Batist Nej sestřička roku David Novotný byl s průběhem letošního soutěžního ročníku spokojený. „Pro mě jsou vítězky všechny sestřičky, které tu stojí. A pak také všichni zdravotníci, kteří svoje povolání dělají s náležitou péčí a láskou. Jsem rád, že mohu spojit soutěž Batist Nej sestřička s mou soutěží Muž roku. Krásní a urostlí chlapi byli na podiu důstojným doplňkem křehkých sestřiček,“ uvedl David Novotný na závěr večera, který moderovali Karel Voříšek a Sandra Pospíšilová Parmová.

Akce měla tradičně i charitativní poslání. Výtěžek z večera se rozdělí mezi Český červený kříž a Domov důchodců Vysočany.