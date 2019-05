Moc nechybělo, a z komunistického poslance Zdeňka Ondráčka se málem stala politická kometa. Jako jediný z trutnovského okresu měl šanci dostat se o víkendových volbách do evropského parlamentu.

Poslanec Zdeněk Ondráček | Foto: ČTK/Šimánek Vít

I když to na první pohled nevypadalo, ze zdánlivě nevolitelného osmnáctého místa se bývalý policista vyšvihl na druhou příčku. „Vzhledem k tomu, že jsme nepostoupili dva, ale pouze jeden do evropského parlamentu, tak to jako úspěch neberu,“ konstatoval Ondráček. Komunisté totiž celkově získali méně hlasů než před pěti lety. Místo tří mandátů jim připadl jediný. A ten zůstal stranické jedničce Kateřině Konečné.