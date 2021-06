Kavárna v Jičíně otevřela teprve před dvěma týdny, dosud vítala zákazníky pouze na zahrádce. Zbývající čas chtěli majitelé využít k doladění interiéru. Vláda ale v pátek rozhodla jinak. Vnitřní prostory služeb se mohou otevřít už dnes.

Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jednala vláda protizákonně, když zakázala přítomnost hostů ve vnitřních prostorách restaurací, hospod, kaváren, barů a klubů. "Soud je toho názoru, že není v kompetenci pandemického zákona ani zákona o veřejné ochraně zdraví plošně uzavírat služby,“ vysvětlil v pátek staronový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podle ministra vláda nemohla vláda reagovat jinak. Soudní rozhodnutí jim prý leželo na stole už od úterý, o otevírání interiérů se provozovatelé dozvěděli až na poslední chvíli v pátek dopoledne. Dosud přitom počítali s tím, že zákazníky vpustí dovnitř za dva týdny, tedy 14. června.

I v Republice počítali s trochou více času. "Máme objednaný nový nábytek na zahrádku a s muzeem jsme domluvili výzdobu. Ale nic z toho není ze dne na den. Rozhodně nejsme spokojení s tím, v jakém stavu se sem zákazníci podívají poprvé," vysvětluje Tereza Beranová. Spolu s příbuznými a přáteli provozují v Jičíně hned několik různých podniků. Všechny se ale v tuhle chvíli potýkají s tím samým. Nebyli připraveni otevřít tak narychlo.

Kluby ano, ale bez tance

Pro podniky budou platit stejná opatření, která platila pro venkovní posezení. V kontextu otevíraných podniků ale některá působí opravdu nelogicky. Nadále například platí zákaz produkce živé hudby a tance. Představa nočních klubů a diskoték bez tancování ale postrádá smysl. "To je jako kdyby řekli, že se sice můžeme koupat v bazénu, ale nesmí v něm být voda," říká majitel Denoche, největšího klubu ve východních Čechách, Luděk Čejka. Klub, který při akcích navštěvují stovky lidí, v pondělí neotevře. Podle Čejky nebude Denoche jediným klubem, který ještě zábavychtivé návštěvníky nepřivítá. Řada dalších po celé republice prý plánuje otevření až na přelomu června a července. "Počkám, až bude mít vláda vše pořádně promyšlené a nebude mít na kluby nesmyslné požadavky. Doufám, že dojdou k rozumnému kompromisu. A to co nejdříve," doplňuje majitel klubu.

Provozovatelé služeb, ale i pořadatelé kulturních akcí vnímají problém také v dalších opatřeních. Mimo jiné je podle nich nesmysl vyžadovat po návštěvnících divadel a koncertů dodržování přísných opatření ve chvíli, kdy do hospody budou moci pouze se samotestem. Za tento názor se postavil také ministr kultury Lubomír Zaorálek. „Jak je možné, že v restauracích a hospodách se bude od rána popíjet s jakkoliv provedeným testem, zatímco do divadel a na koncerty budou muset lidé v té samé době chodit s respirátorem, testem provedeným profesionálním zdravotníkem, nebo se složitě testovat na místě před akcí?“ rozohnil se na svém twitteru.

Podle pátečního prohlášení ministra zdravotnictví zvažuje vláda odvolání proti rozsudku u Ústavního soudu. Současné podobě pandemického zákona předcházely dlouhé debaty vlády s opozicí, jeho změna je tedy otázkou dalších jednání a kompromisů. "Souhlasím s tím, že nějaké změny by navržené být mohly. Ale záleží na konsenzu,“ řekl Vojtěch. Co to ale bude znamenat pro další provoz služeb, si nikdo z majitelů netroufá předpovědět.

Tereza Beranová slibuje, že jejich podnik dnes rozhodně otevře. "Děláme to hlavně kvůli lidem. V tomhle počasí se ještě pořádně nedá sedět venku. Ale bude to náročné. Jsme naštvaní, protože se nemůžeme na nic spolehnout," doplňuje.