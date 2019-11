Šumavský národní park se dostal do velkých finančních potíží kvůli poklesu těžby dřeva v souvislosti s kůrovcovou kalamitou a potřebuje peníze na mzdy pro zaměstnance. Ministerstvo životního prostředí jako zřizovatel mu poskytne ještě letos mimořádný příspěvek.

V jednoduché situaci není ani Krkonošský národní park. Podle údajů, které Správa KRNAP poskytla Deníku, je odhadovaný meziroční propad v tuto chvíli 37 milionů korun. V porovnání s rokem 2017 činí pokles tržeb za dřevo dokonce 67 milionů korun. „Situace je složitá,“ připustil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

V roce 2017 měl Krkonošský národní park tržby za dřevo 139,9 milionu korun, loni 110,6 a letos předpokládá tržby 73,1 milionu Kč. Cena dřeva klesla během dvou let o více než 50 procent. Je to následek problémů s přemnoženým kůrovcem, který napadá stromy. Zatímco v roce 2017 pracovníci Správy KRNAP vytěžili 5275 kubíků kůrovcového dřeva, loni už to bylo 33 tisíc a letos dokonce přes 41 tisíc metrů krychlových dřeva, napadeného kůrovcem.

„Celý rok jednáme průběžně s naším zřizovatelem, vyhodnocujeme stav financí a hledáme řešení. To logické samozřejmě je omezení všech aktivit, které zastavit lze,“ řekl Drahný.

Na propad v příjmech národních parků reaguje ministerstvo životního prostředí. Podle úterního vyjádření pro Deník poskytne ještě letos Správě Krkonošského národního parku k původnímu rozpočtovanému příspěvku 157 milionů dalších 40 - 50 milionů korun. Pro příští rok ministerstvo plánuje zvednout celkový celoroční příspěvek pro KRNAP přes hranici 200 milionů korun. V roce 2018 dostal KRNAP na činnost 121 milionů, o rok dříve 112. Loni měl výnosy 350 milionů Kč, v roce 2017 357 milionů, letošní se mají pohybovat kolem 312 milionů korun.

„Financování Krkonošského národního parku ministerstvo zajistí a posílí tak, aby nebyl běžný provoz včetně služeb návštěvníkům nijak omezen. Potřebné finanční prostředky uvolníme z našeho rozpočtu. Národní parky jsou naše výkladní skříně ochrany přírody, takže se o ně samozřejmě postaráme,“ vyjádřila se k situaci Petra Roubíčková, mluvčí ministerstva životního prostředí.

„V letošním roce očekáváme, že Správě KRNAP bude poskytnut příspěvek na provoz celkem ve výši 200 - 210 milionů Kč. Příští rok budeme stejně jako v letošním roce situaci sledovat a financování přizpůsobíme podle vývoje situace,“ upřesnila mluvčí ministerstva.

Ministerstvo životního prostředí uvažuje v dlouhodobém horizontu o celkovém posílení rozpočtů národních parků. Podle předběžných odhadů by se celkový příspěvek Správě KRNAP příští rok mohl pohybovat v rozmezí 200-250 miliony Kč. „Je to s ohledem na závislost národních parků na financování provozu z prodejů dřeva, u kterého se minimálně několik let očekávají trvající propady. S tím souvisí i potřeba případně do budoucna navýšit celkový rozpočet ministerstva,“ dodala Roubíčková.