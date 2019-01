Česká Třebová – Ve své kariéře už Veronika Buriánková dokázala ovládnout mistrovství České i Slovenské republiky, neztratila se ani na mistrovství Evropy. V Jaké disciplíně? Nail artu!

Vystudovala jste ústeckou „umprumku". Proč místo návrhářství oděvů zvítězily nehty?

Ano, vystudovala jsem umprumku obor návrhářství oděvů, ale po pravdě to nebyla škola, kterou jsem si přála studovat. Původně jsem udělala přijímačky na střední uměleckou grafickou školu, kam jsem se moc těšila. Ale bohužel jednoho dne přišel dopis, kde nám bylo oznámeno, že škola se bude rušit. A proto jsem musela nastoupit na druhou školu, kterou jsem měla v záloze. Po škole jsem absolvovala ještě rekvalifikační kurz na účetnictví a vystřídala pár zaměstnání, ale pořád to nebylo ono.

Chtěla jsem pracovat s lidmi a zároveň mít kreativní tvořivou práci, a také jsem už nechtěla být zaměstnaná. A pak se jednoho dne zrodil nápad začít dělat nehty. Jelikož jsem sama nosila modeláž nehtů, ale neodpovídala mým požadavkům, řekla jsem si, že to zkusím. A této profesi se věnuji dodnes a stala se zároveň mým největším koníčkem.

K módě máte nepochybně blízko. Jste „rozmarná" žena, která si umí dopřát luxus, nebo se bez něj úplně dobře obejdete? Jaký styl v módě vyznáváte?

Miluji módu asi jako většina žen. Mám ráda krásné věci, které mají nápad, vtip a duši. Ale nepotřebuji k životu vyloženě luxus. Myslím si, že v dnešní době se dají sehnat pěkné věci i za rozumnou cenu. Nemám vyhraněný styl. Ráda styly střídám podle nálady a pocitu a kombinuji oblečení obyčejné s neobyčejným. Mám ráda originalitu, jedinečnost a čistou práci. Občas si udělám radost pěknou kabelkou, to je asi moje největší slabost. Momentálně mám období černé barvy, ale pak zase přijde období barev.

Je čas plesů. Jaký styl zdobení nehtů byste zákaznicím doporučila? Jaké barvy, tvary, doplňky…

Jaké jsou trendy letošní sezony? Trendy jsou opravdu rozmanité. Záleží na vkusu, odvaze a chuti každé klientky. Co se týká tvaru nehtů, tak hranaté už delší dobu nefrčí. Momentálně jsou nejžádanější různé tvary a délky mandle – od klasické salonní, gotické až po extrémní, které vypadají opravdu velmi elegantně a úžasně zjemňují ruku. Pro náročné klientky jsou stále aktuální extrémní tvary nehtů, jako jsou například Stiletta, Edge, Pipe…

Nyní v zimním období jsou u klientek nejžádanější odstíny červené až po bordó a třpytivé gely z kolekce full diamond.

Plníte zákaznicím jejich sny, nebo si na jejich nehtech realizujete své sny a představy?

Mám klientky, které chodí na krátké nehty s francouzskou manikúrou nebo si dávají celopotah své oblíbené barvy. Ale také mám klientky, které se nebojí odvázat a chtějí dlouhé extravagantní nehty s nevšedním nail artem. Takové mám nejraději, protože se na nich můžu realizovat a někdy se opravdu pořádně vyřádím! Řada z nich ke mně jezdí opravdu z daleka, a to je pro mě veliká pocta. Mezi mé klientky patří také nehtové designerky. Většinou mi klientky nechávají volnou ruku k tvoření, a to mám ráda, protože nejsem ničím omezována. Ale každá klientka ne. Snažím se vyhovět každému přání. Chci klientkám vyjít maximálně vstříc, aby byly spokojené jak s kvalitou, tak s cenou. Pracuji pouze s profesionálním kvalitním materiálem, aby nedošlo k poškození přírodních nehtů.

Jsou už předem dané trendy v nail artu na zbytek roku 2015?

Předem dané trendy určitě nevnímám, spíše vždycky přicházejí v průběhu celého roku v souvislosti s ročními obdobími a aktuálními módními odstíny.

Na dveře už klepe soutěž Kalibr Cup v Lanškrouně, kde se vedle vlasové tvorby soutěží i v nail artu. Vy ale máte zkušenosti a úspěchy z prestižnějších soutěží. Jste soutěživý typ? Jakých úspěchů jste dosáhla?

Co se týká soutěží, tak ty miluji! Mohu tam vyjádřit svůj talent, nápad, kreativitu. Samozřejmě, pokud uspěji, je to úžasné a mám obrovskou radost, ale jde hlavně o to, že poměřím síly se špičkami v oboru, načerpám nové zkušenosti, cenné rady od kolegyň, novou inspiraci… Je to úžasná zkušenost! Zúčastnila jsem se už opravdu mnoha soutěží, jako soutěžící i jako porotce, a jsem za to vděčná.

Moje největší úspěchy na soutěžích jsou: dvojnásobné první místo soutěže krásné ruce a nohy, první místo na mistrovství ČR v nail artu a dvojnásobné první místo na mistrovství SR v nail artu, třetí místo v soutěži Studio nail design cup, druhé místo v mistrovství v nail artu v Německu. Deváté místo na mistrovství Evropy v nail artu v Budapešti asi z 30 soutěžících z celé Evropy…

Když se mě ale někdo zeptá, který pohár je můj nejcennější, tak je to třetí místo za mistrovství ČR v nail artu z roku 2008, protože to jsem poprvé stála v Praze na bedně. A byl to opravdu tvrdý souboj. Byla tam tenkrát obrovská konkurence a body byly dost vyrovnané.

A za obrovský úspěch považuji také zisk titulu mezinárodního školitele.

Nový rok sotva začal, dala jste si do něj nějaké předsevzetí? Třeba vyhrát zase nějakou soutěž?

Jaké mám předsevzetí do nového roku? Mám jich spoustu, ale určitě hlavně vyvážit čas na práci a čas na rodinu. Mám v plánu několik zajímavých školení a seminářů v oboru i v nových oblastech. Co se týká soutěží, chtěla bych se určitě zúčastnit nějaké zahraniční soutěže, pravděpodobně v Německu nebo Maďarsku.

Už z názvu disciplíny nail art plyne, že jde o umění. Hranice mezi uměním a kýčem ale bývá tenká. Jak to vnímáte vy? Kde je pro vás ta hranice?

Z pohledu diváka, který tomu nerozumí, se setkávám často s reakcemi typu: „A proč? A to se nosí? To je kýč!" Nail art je vášeň, je to umění jako každé jiné. Na módních přehlídkách modelky také nepředvádějí oblečení na každodenní nošení, ale výstřední extravagantní kousky… Pro řadu žen je to už životní styl.

A kde je hranice kýče? To vnímá každý jinak. Pro mě na hranici kýče stojí třeba Matrjoška :-) A jak je slavná! Nakonec je z ní pražský suvenýr…

A na závěr pár bleskových otázek…

Kolik měřily nejdelší nehty, které jste dělala?

Nejdelší nehty, jaké jsem dělala, měřily asi osm centimetrů.

Nejsou dlouhé nehty v běžném životě chvílemi nepraktické?

Na dlouhé nehty si musí klientka zvyknout, ale nejsou nepraktické. Jen je nemůže nosit každý…

Nejvyšší částka, kterou byla žena ochotná za nehty zaplatit?

Nejdražší nehty jsem dělala asi za 1600 korun, ale byly opravdu dlouhé a zdobené a dělala jsem je pět hodin.

Nechal si u vás někdy nehty zdobit muž?

Muži jsem dělala i zdobila nehty na soutěži.

Nejzajímavější motiv nebo téma, které jste na nehtech ztvárnila?

Nejzajímavější téma na nehtech byla rozhodně bohyně Lakšmí.

Motiv, který byste nikdy nechtěla dělat?

Nemám výhrady k žádnému motivu, mám ráda výzvy.

Komu, třeba nějaké známé osobnosti, byste chtěla zdobit nehty?

Ze známých osobností bych chtěla udělat nehty určitě Rihaně.