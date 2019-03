Stoly pokrývaly ukázky rozmanitých tarotů, z kterých nejvíce zářily sluníčkově žluté, které si Kateřina Krausová vyrobila sama ve svých pětadvaceti letech.

Posluchači se dozvídají o historii tarotů, o rozdělení sady 78 karet na dvaadvaceti hlavou velkou arkánu, z které se vykládá a která vynese na povrch naše myšlenky i sny, 16 dvorních karet je pak součástí malé arkány.

„Než si sednete k vykládání karet, měli byste být v klidu, vše si rozmyslet, ptát se třeba jen tří karet na minulost, budoucnost i přítomnost,“ vypráví přednášející s upozorněním, že vykládací karty mají mít své klidné místo, neměli bychom je nikomu půjčovat a ani s nimi hrát.

Kateřina Krausová představuje jednotlivé listy od kejklíře, kněžky, císařovny, velekněze i visatce, ďábla nebo hvězdy. O každé vypráví co znázorňuje, co nám může přinést, co si pod ní můžeme představit. Je to úplná magie, která poodkrývá pavučinu tajemství našeho života a spousta posluchaček si vykládací karty Kateřiny Krausové na místě pořizuje. Krakatce, jak si Káťa zkrátila své jméno a příjmení, karty tak učarovaly, že je začala i sbírat. A v jejím náčrtníku se už rodí malí čertíci, listy, které vyrábí na zakázku pro novopacké muzeum. Karty Kateřiny Krausové mohou návštěvníci zhlédnout v malém sále Suchardova domu v červnu jako součást výstavy Čerti na kartách aneb Pekelný mariáš.