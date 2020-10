Studenti by se měli připravit pouze na to, že nebudou zpívat v hudební výchově a tělocvik je doporučen ve venkovních prostorách. „Zpěv je z hlediska šíření aerosolu z horních cest dýchacích do okolí dané osoby vysoce rizikovou aktivitou. Ukazuje se, že právě zpěv tak může významně přispívat k šíření onemocnění Covid-19,“ vysvětluje smysl zákazu zpěvu Ivan Kučera, ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje.

Přesto se někteří ředitelé středních škol na Náchodsku už pomalu připravovali, že 5. října jejich studentům začne distanční výuka. „Na stránkách ministerstva zdravotnictví jsem se dočetl, že se to řídí krajským semaforem. A ten je - na rozdíl od náchodského - zelený,“ píše na stránkách školy ředitel Jiráskova Gymnázia v Náchodě Pavel Škoda, který tedy v pondělí 5. října očekává studenty normálně ve škole (tedy pokud nejsou v karanténě, v izolaci nebo nemají příznaky COVID-19).

Původní avízo, že střední školy v rizikových regionech budou na 14 dní uzavřené, zalarmovalo i vedení Střední průmyslové školy Otty Wichterleho v Hronově. „Podle středečního vyjádření pana ministra jsme začali připravovat distanční výuku, protože náš okres je jeden z "nejlépe" promořených v republice a má na semaforu oranžovou barvičku. Čtvrtečním rozhodnutím krajské hygieny se vše ruší - bez ohledu na situaci v našem okrese. Takže se v podstatě nic neděje a příští týden běží výuka beze změn, jen nemáme zpívat a tělocvičit. Ať žije promořování,“ komentoval situaci ředitel školy Josef Matyáš.

To ředitel jaroměřského Gymnázia Jaroslav Žáka Karel Hübner žádný informační zmatek ohledně zavírání či nezavírání středních škol nevnímá. „Čekal jsem na rozhodnutí krajského hygienika a tam bylo ve čtvrtek jasně řečeno, že školu nezavíráme. Společně s kolegy jsme vysloveně nadšeni, že k uzavření školy nedošlo. Pro nás to světové, jsme vysloveně spokojeni,“ je rád za možnost standardní výuky. Na rozdíl od jiných nepovažuje situaci za chaotickou. „Na té tiskové konferenci zaznělo, že poslední slovo bude mít krajský hygienik, takže my jsme čekali, až krajský hygienik rozhodne. Rozhodl tak jak rozhodl, takže já v tom nevidím chaos. Měl jsem jenom strach, aby nám to nesdělil až v pátek odpoledne, ale dozvěděl jsem se to ve čtvrtek kolem jedenácté hodiny, takže si myslím, že to není tak tragické a mohli jsme to v klidu sdělit jak studentům tak i rodičům,“ nevidí problém Karel Hübner.

Ředitel broumovského gymnázia Jiří Ringel už ze zkušenosti nepovažuje tiskové konference a zprávy v novinách za definitivní bernou minci. „Počkal jsem si na to, až dostanu oficiální stanovisko z hygieny a to jsme dostali někdy ve čtvrtek před polednem. Je pravda, že to pro nás bylo z organizačního hlediska trochu pozdě, protože jsme měli už o půl desátý poradu, kde jsme se připravovali a dávali pokyny pro zahájení distanční výuky. Pak jsem to ale školním rozhlasem odvolal, že to tak není,“ popsal Jiří Ringel. „Je to sice trochu zmatek, ale člověk si už bohužel pomalu zvyká, že se něco dozvídá a druhý den to je jinak,“ uzavírá ředitel broumovského gymnázia.