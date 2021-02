Je úterý 20:20 a do ONN přijíždí blikající konvoj několika vozidel. Hlavní pozornost budí speciální skříňový nákladní vůz v barvách pražské záchranky - Fénix. „Vycházíme vstříc těžce zkoušeným regionům. Požadavek o pomoc jsme přijali od kolegů ze ZZS Královehradeckého kraje. Převoz pacientů vychází z rozhodnutí centrálního řídicího týmu a národního koordinátora intenzivní péče,“ uvádí ředitel ZZS HMP Petr Kolouch.

Poté, co do desetimetrového vozidla zdravotníci naložili všech dev plná, ět pacientů, vyjeli ve 22 hodin na cestu. Po 3,5 hodinové jízdě se jich ujali zdravotníci v nemocnici v jihomoravském Kyjově, kde je situace o poznání lepší.

„Transport pacientů s COVID-19 proběhl hladce a bez komplikací. Všechny naše posádky v pořádku předaly pacienty v nemocnicích a bezpečně se vrátily na základny. Poslední z nich před šestou ráno,“ zaznělo ze Zdravotní záchranné služby KHK.

Noční přepravní operaci předcházela žádost ONN o pomoc s umístěným některých pacientů. „Po pondělí, kdy jsem k hospitalizaci přijali 22 pacientů, tak jsme již nebyli schopni zvládnout další příjem na našich lůžkách. V úterý ráno koordinátor covidové péče primář Petr Štěpánek hlásil, že jsme kompletně naplněni,“ říká ředitel ONN Jan Mach, proč v úterý v 10 hodin při konferenčním hovoru s ostatními nemocnicemi žádal o transport pacientů.

„Vzhledem k tomu, že v rámci kraje už nebyl přesun možný, tak byl zvolen transport pacientů mimo region. Cílem se stal Jihomoravský kraj. Konkrétně dva pacienti zamířili do sv. Anny v Brně, čtyři do Boskovic a zbývajících devět do nemocnice v Kyjově,“ upřesňuje Jan Mach a dodává, že se jedná o pacienty, kteří jsou na standardních lůžkách, ale vyžadují kyslíkovou podporu.

Opravdu nebyla jiná možnost než poslat nemocné přes půl republiky? „V celém kraji velmi úzce spolupracuje hradecká fakultní nemocnice s ostatními nemocnicemi holdingu. A v tuto chvíli se na to musíme dívat tak, že nemocnice v našem kraji jsou na hraně svých kapacit,“ vysvětluje ředitel náchodské nemocnice proč v úterý večer došlo k mimořádným transportním manévrům.

„Potřebovali jsme ulevit náchodské nemocnici, abychom mohli přijímat další pacienty,“ říká Jan Mach a připomíná, že v náchodské nemocnici leží například i na 30 pacientů, kteří jsou mimo náchodskou spádovou oblast – třeba z Královédvorska nebo Trutnovska.

Zatímco kapacita náchodská nemocnice na covidových lůžkách byla vyčerpána, tak v Kyjově se k úternímu odpoledni situace zlepšila. Tamní zdravotníci pečují zhruba o padesátku covid pozitivních pacientů k nimž přibylo devět z Náchoda.

I personálně jsou na tom v jihomoravské nemocnici klidněji - začátkem týdne tam bylo nemocných zhruba 30 zdravotníků. To v ONN ke včerejšímu dni bylo v pracovní neschopnosti zhruba 135 zaměstnanců, z toho 40 covid pozitivních. A bylo už i hůře. „Situace se uplynulých dvou týdnech zlepšila zhruba o 30 procent,“ říká ředitel nemocnice Jan Mach, že před 14 dny bylo 165 zaměstnanců v neschopnosti, z toho 65 covid pozitivních.

Co je Fénix?



Desetimetrové vozidlo značky Mercedes Benz Atego umožní přepravit až dvanáct pacientů na nosítkách nebo až tři na nemocničních lůžkách, a to včetně nezbytných přístrojů pro podporu životních funkcí pacientů. Při případné evakuaci z nemocnice je tak pacienta možné i s postelí naložit do vozu a v jiném zdravotnickém zařízení vyložit, aniž by bylo nutné s ním jinak hýbat. Díky své kapacitě a vybavení může Fénix sloužit jako evakuační vozidlo pro pacienty zdravotnických zařízení. Ve voze je možné poskytovat také kyslíkovou terapii většímu počtu osob.