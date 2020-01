Nejviditelnější investicí letošního roku bude revitalizace zámeckého kopce, kterou se zabývaly snad všechny samosprávy od roku 1989. K její realizaci ale nikdy nedošlo. Obyvatelům Náchoda, se letos začne plnit dlouholeté přání - po letech odkladů začne revitalizaci zámeckého kopce. Stane se tak díky 160 milionové investici státu, konkrétně Ministerstva kultury ČR. „10. ledna byla vyhlášena soutěž na dodavatele stavby a zahájení prací je tak již otázkou jen několika týdnů,“ uvedl tisková mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Revitalizace se připravovala od roku 2014 a jejím cílem je zajistit nejenom geotechnickou stabilizaci svahů, obnovení sítě cest, celkové odvodnění kopce, ale také vizuální propojení zámku s městem nad nímž se tyčí.

Zámecký kopec v Náchodě je odpradávna kulturním fenoménem, původně se jednalo o kopec pastevecký, v polovině 19. století osazený ovocnými sady. Od poloviny 20. století zarůstal přirozeným náletem, až se stal listnatým lesem. Dnešní stav je bohužel tristní - kopec velice utrpěl dlouholetou absencí údržby a péče. „Bude se začínat na nestabilním jižní straně nad náchodským náměstím. Tam jsou potřeba největší zásahy a investice,“ upřesnil včera správce a kastelán náchodského zámku Jiří Růžička.

Jsou to právě jižní svahy, které už dlouho volají po zásahu - jsou nestabilní, v některých místech už se sesunuly a celý kopec je pokryt víceméně souvislým porostem. Technická část počítá s odstraněním zeminy a sutin z nestabilních částí svahu, opravou opěrných zdí či obnovou systému cest a odvodnění. Druhou částí revitalizace má být vyčištění rozsáhlých pozemků od náletových dřevin, obnova stromořadí a výsadba nových keřů a stromů.

„Koncepce obnovy je velmi citlivá, uvážená, vychází z historických podkladů. Její realizací dojde ke zhodnocení celého hradozámeckého areálu, otevřou se nám nové přístupové cesty. Osobně jsem velmi rád, že několikaleté úsilí dojde naplnění,“ okomentoval blížící se revitalizaci Miloš Kadlec, ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově, pod jehož správu náchodský zámek spadá.

Investice do vody je nezbytná

Další výrazná investicí letošního roku se bude týkat podpory obnovy vodohospodářských soustav, kterou hned v prvním lednovém týdnu schválila Vláda ČR. Přímo pro Náchod to představuje 170 milionů korun na rekonstrukci přivaděče, dalších 50 milionů korun pak pro VaK Hradec Králové. Voda patří k základním životním potřebám a platí to dvojnásob v současné době, kdy stále více hrozí možná sucha. „Například v Náchodě jsme v loňském roce za osm milionů korun postavili v příměstské části Pavlišov nový vodojem, který nahradil čtyřicet let starého předchůdce v havarijním stavu. Obdobných akcí nás čeká čím dál tím více. Proto mám radost, že Ministerstvo zemědělství vytvořilo samostatný dotační program na rekonstrukci páteřních vodovodů a propojování vodovodních soustav. Díky tomu budou mít obyvatelé Náchodska a celého regionu jistotu, že nezůstanou bez pitné vody ani v období sucha,“ vysvětlil starosta Náchoda Jan Birke.

Začnou výkupy pozemků pro volnou cestu obchvatu

A do třetice mnohamilionová částka do Náchoda poputuje na nezbytné přípravy pro obchvat města. Radnice nyní urychluje projednávání majetkoprávních úkonů a vede konkrétní jednání s vlastníky pozemků a objektů v trase stavby. „Byl jsem ujištěn, že na letošní rok je připraveno 150 milionů korun na výkupy. Ambicí státu je realizovat v letošním roce výkupy 2/3 potřebných pozemků,“ upřesnil starosta Birke.

Jiří Řezník