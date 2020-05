„Debata to byla opravdu velmi náročná, protože i při nejlepší vůli je téměř nemožné pomoci všem a zcela bez rozdílu. Ale jak se říká, nejhorší je nedělat nic, proto jsme již schválili první konkrétní kroky města,“ uvedl starosta Jan Birke a dodal, že další formu podpory budou radní diskutovat postupně na dalších jednáních.

Mluvčí náchodské radnice Nina Adlof informovala, že radní v této souvislosti pozastavili vybírání místního poplatku za povolené předzahrádky, a to v termínu od letošního 12. března až do konce roku 2020. „Provozovatelé restaurací tak v letošním roce mohou provozovat předzahrádky bez poplatku a zatěžující administrativy,“ potvrdila mluvčí.

Radní také rozhodli, že od 18. května budou znovu zpoplatněná veřejná parkoviště. Náchod je jedním z mála měst, která doposud ještě výběr parkovného neobnovila. „Bereme to jako vstřícný krok vůči občanům do konce nouzového stavu, tedy do neděle 17. května,“ vysvětlil starosta. Nyní už tedy bude třeba hradit poplatek za parkování na Masarykově náměstí, Karlově náměstí, na parkovišti v Riegrově ulici, za budovou radnice, u polikliniky v ulici Němcové, na parkovacích plochách v ulici Komenského, v ulici Palachova (u okresního soudu) a na parkovišti v areálu bývalé Tepny, které spravují Technické služby Náchod.