Hasiči ve speciálních oblecích řidiči, který se podle svých slov necítil dobře, naměřili zvýšenou teplotu a pak už nemohl ani přeparkovat svůj kamion a zamířil do sanity. „Ano je to pravda. Jedná se o řidiče naší společnosti. Dopoledne jsem s ním mluvil,“ potvrdil v pondělí odpoledne vedoucí nákladní dopravy Marek Zákravský.

Podle jeho slov řidič v pátek 6. března nakládal v Arlunu, což je město ležící necelých deset kilometrů západně od Milána. „Jezdíme tam pro sběrný náklad do Čech každý pátek. Stěžoval si, že má trochu kašel, tak jsme se dohodli, že až přejede české hranice, že se nahlásí zdravotníkům. A dneska ráno mi volal, že mu je opravdu špatně, motala se mu hlava a sanita ho dovezla do nemocnice do Českých Budějovic, kde mu hned udělali stěry. Kolem šesté večer budeme vědět, jestli má nějakou normální chřipku nebo tu novou,“ popsal situaci Marek Zákravský.

Po hospitalizovaném řidiči zůstal pár desítek metrů od kontrolního stanoviště stát odstavený kamión. „Hasiči našemu řidiči nedovolili odstavit na parkovišti u čerpací stanice, a tak tam překáží provozu. V noci tam vysíláme náhradního řidiče, který s ním bude pokračovat dál. Bude mít s sebou dezinfekční vybavení, ale je předpoklad, že po 20 hodinách by ten kamion měl být čistý i kdyby byl kontaminovaný. Kamion odveze na vykládku do Rudné u Prahy, kde nebude ani vystupovat, ani dávat papíry k nákladu a vrátí se do Náchoda, kde vozidlo odstavíme,“ popsal scénář nejbližších hodin vedoucí nákladní dopravy.

