Jedná se o lukrativní a dobře dostupnou lokalitu v centru města, která tímto získá plnohodnotné využití. Spolkový dům zde chybí a různé zájmové organizace po něm volají už delší dobu. „Díky architektonické studii z pera královéhradecké kanceláře Tomáš Vymetálek Architects se narodilo velmi zajímavé řešení,“ prozradila mluvčí radnice Nina Adlof.

Své zázemí pro setkávání u příležitosti výročních schůzí, pořádání přednášek, školení a dalších akcí zde najdou v konferenčním sále pro přibližně 50 osob spolky, jako jsou například Ateliér malířů a grafiků, Český červený kříž, Svaz diabetiků, Fotoklub, Náchodská divadelní scéna a mnoho dalších. Vzniknout by zde mohly i výstavní prostory pro expozice významných náchodských rodáků – spisovatele a nakladatele Josefa Škvoreckého a architekta Jana Letzela, kteří si díky světovému věhlasu zaslouží uchování trvalého odkazu v Náchodě. „Projekt počítá i s menšími ateliéry a klubovnami. Nedílnou součástí bude i zřízení nového výtahu ke stávající budově Kina Vesmír, který umožní bezbariérový přístup do všech podlaží a tím využití dalších prostor pro spolkovou činnost,“ sdělila Nina Adlof.

Bonusem při využití této lokality je vytvoření příjemného malého náměstí s dominantním stromem, veřejným prostorem a lavičkami, čímž vznikne malebné zákoutí v samotném srdci Náchoda. Zároveň by mohla být vybudována veřejná pasáž, a to skrze spolkový dům do dvorního vnitrobloku, což by umožnilo významné propojení Hurdálkovy ulice s ulicí Volovnice a podchodem pod tratí do ulice Raisovy.

V současné době v těchto místech stojí dům čp. 148, kde se narodil buditel a biskup Josef František Hurdálek. „Rádi bychom zachovali historickou stopu této budovy jako doklad původní architektury a urbanistické struktury města,“ vysvětlil místostarosta Jan Čtvrtečka.

„Jsme s kolegy navrhovaným řešením nadšeni. Skloubí v sobě smysluplné využití mimořádné lokality přímo v centru města, navíc s velmi citlivým splynutím se stávající zástavbou,“ uvedl starosta Jan Birke. Vedení města v těchto místech do budoucna počítá i s úpravou prostor pro důstojné zázemí městské policie. (reh, na)