„Podnikatelům může tato možnost pomoci vyřešit problém s přeshraničními služebními cestami jejich zaměstnanců,“ uvedla mluvčí krajského zdravotnického holdingu Lucie Chytilová. Samoplátci musí ale splnit stanovený postup a podmínky. Tou první je objednání se předem na vyšetření.

V případě zájmu o vyšetření v Oblastní nemocnici Náchod volejte v pracovní dny v čase 6.30 až 15 hodin telefonní číslo 607 029 093.

Na místo se poté dostavte ve stanovený termín.

„Cena za vyšetření se skládá ze 100 korun za odběr a 2600 korun za zpracování PCR testu. V náchodské nemocnici je možná úhrada v pokladně v ambulantním pavilonu, a to v hotovosti nebo platební kartou. S potvrzením o zaplacení se odeberte do odběrového stanu,“ informovala Lucie Chytilová.

Do odběrového stanu je nutné přijet autem a z vozu nevystupovat. Zdravotník odebere vzorek přes stažené okénko auta, a to výtěrem z nosu a úst. „Výsledek testu bude sdělený telefonicky, jakmile bude odebraný vzorek v laboratoři zpracovaný. Většina testů je zpracována do odpoledne druhého dne a pouze ve výjimečných případech je nutné testy opakovat a zpracování se prodlouží o další den,“ uvedla mluvčí s tím, že všichni zájemci o vyšetření by měli být trpěliví a mít pochopení. Přednost mají pacienti s doporučením od lékaře. Odběrové stany jsou v provozu od 8.00 do 12.00 hodin.

V případě nutnosti otestovat větší skupinu osob, například zaměstnanců, je možné domluvit možnost odběru na jiném místě. Náchodská i trutnovská nemocnice nabízejí individuální odběr vzorků na jiném místě od 20 osob.

Podle mluvčí krajského zdravotnického holdingu jsou v obou nemocnicích k dispozici vyšetřovací sady na Covid-19, tzv. Rapid testy. Tyto testy ukazují výsledek do 20 minut od odebrání, ale prokazují pouze přítomnost protilátek. V případě počátečního stádia onemocnění proto nejsou průkazné. Testování touto metodou pro samoplátce je možné za cenu 650 korun.