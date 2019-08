Na kráse jim roky neubraly, ba naopak. Napříč Náchodskem a také v sousedním Polsku mohli lidé obdivovat skvosty, které budily pozornost už na dálku.

7. mezinárodní Polsko-česká jízda historických vozidel začala už v pátek na Masarykově náměstí v Náchodě a odtud v sobotu ráno vyrazila kolona směrem do Hronova, Police nad Metují, dále přes Meziměstí do Starostína na hraniční přechod a poté přes Mieroszow do Walbrzychu. Tam sídlí pořádající polský klub. Posádky automobilů a motocyklů hovořily česky, polsky i německy.

Letos poprvé pomáhal svým polským přátelům i Klub historických vozidel Metuje.

„K vidění je okolo sedmdesáti vozidel. Jsou mezi nimi rarity, jako například sto deset let starý americký Buick, dále Ford T z roku 1911, takzvaná plechová Líza, který postavil Ameriku na kola, dále Ford A, nádherný vůz značky Jaguar nebo několik vozů britské značky MG. Z motocyklů přivezli z bývalého východního Německa naše české Jawy. Je tady zastoupená kdejaká značka od Mercedesů přes Tatry,“ vyjmenoval na náměstí v Polici nad Metují předseda KHV Metuje Jiří Bernard a dodal: „Rozmanitost vozidel je neuvěřitelná, jen českých škodovek přijelo překvapivě málo.“

Posádky vozů plnily na trase různé úkoly, některé z nich dostaly poháry od starostů Náchoda a Police nad Metují za eleganci. V cíli, v areálu Starého dolu ve Walbrzychu, se opět vyhodnotily ty nejhezčí vozy. Nejúspěšnější posádky, které po cestě nasbíraly nejméně trestných bodů, získaly ceny od pořadatelů. Večer pak pokračoval zábavou s hudbou a tancem.