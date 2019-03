Královéhradecko, Dvůr Králové nad Labem - Varovali jsme je, ale jen to zaflikovali. A teď nás čeká hromada komplikací. Stručně, ale výstižně se vyjadřují ve Vilanticích ke zhruba desetimetrové díře v hlavní přístupové cestě do obce.

Je to už sedmnáct dní, co se na krajské silnici 2. třídy k obci Sedlec utrhl velký kus asfaltu. Od té doby mají ve Vilanticích, vsi v jižním cípu trutnovského okresu, poblíž hranic s náchodským a hradeckým okresem, o starost navíc. Silnice je totiž pro těžkou dopravu uzavřená, úsekem můžou projíždět pouze osobní auta. Místní si přitom myslí, že průšvihu se dalo předejít. „Od minulého září jsme upozorňovali, že se ten asfalt trhá. Oni to ale jen zaplácli, a ta nová balená se utrhla,“ konstatovala starostka obce Dagmar Jarošová.