Poměrně nebezpečně vypadala situace především v úterý. Hejtman nejprve na tiskové konferenci oznámil, že v domově pro seniory v Černožicích vzrostl počet nakažených zaměstnanců na pět. Později se potvrdil výskyt nemoci covid-19 také v hradeckém sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a také na krajském úřadě.

Do karantény kvůli tomu zamířilo osm zaměstnanců na ŘSD a 15 na hejtmanství. Čtvrteční výsledky všech testovaných v obou institucích byly ale naštěstí negativní.

„První testy neprokázaly nákazu koronavirem u 15 úředníků kraje. Další testování proběhne při ukončování karantény, tedy na konci příštího týdne. Pokud budou i tyto testy negativní, úředníci budou moci nastoupit zpátky do práce na úřad,“ sdělil hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Přestože krajský úřad zůstává nadále přístupný veřejnosti, platí tam od čtvrtečního poledne nová mimořádná opatření. Pokud to situace dovoluje, lidé by měli využít spíše písemný nebo telefonický kontakt s úřadem. Dobrou zprávu dostali i všichni zaměstnanci hradeckého ŘSD, kteří od středy čekali na výsledky testů. „Mám radostné zprávy. Všech osm zaměstnanců včetně mě má testy na covid-19 negativní,“ řekl spokojeně ředitel firmy, která zaměstnává třicet pracovníků.

V KARANTÉNĚ JE I NÁMĚSTEK PRIMÁTORA

Kvůli své schůzce na ŘSD skončilo v karanténě i šest zaměstnanců hradeckého magistrátu. Podle informací Deníku jsou mezi nimi i investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS) a hlavní architekt města Petr Brůna.

„Mám až do 7. srpna nařízenou karanténu. O jejím uvalení jsem se dozvěděl ve středu po poledni. Hned ve čtvrtek ráno jsem v nemocnici absolvoval testy,“ řekl Deníku Bláha. Výsledky podle svých slov dostane nejdříve v pátek ráno. „Já sám se necítím, že by mě koronavir napadl. Ale ráno budu moudřejší,“ doplnil z karantény náměstek. Neočekávaně volný čas využije dohánění restů. A to nejen pracovních. „Pořád mi z kanceláře něco volají a posílají, tak to teď z domu řeším. Ale taky konečně posekám trávu a mám připravenou i nějakou literaturu,“ dodal Bláha.

V ČERNOŽICÍCH ZAČALO DALŠÍ KOLO TESTŮ

Během čtvrtečního rána začalo také druhé kolo testování v domově pro seniory v Černožicích na Hradecku. Nákaza se tam minulý pátek objevila u jedné z ošetřovatelek, která se vrátila z Ukrajiny. Pondělní testy ukázaly, že se od ní nakazily i další čtyři zaměstnankyně. Klientům domova, kteří patří do nejvíce ohrožené skupiny obyvatel, se nákaza zatím naštěstí vyhnula. Stovka klientů i asi 80 zaměstnanců však muselo včera testy absolvovat z rozhodnutí hygieniků znovu. Výsledky budou podle ředitele Martina Scháněla k dispozici v pátek ráno.

Celkem 49 aktuálně nakažených bylo dle čtvrtečních dat hygieniků v Královéhradeckém kraji. Jde o nejvyšší číslo za poslední tři měsíce. Jednoznačně nejvíce případů (26) je na Hradecku. Následují okresy Rychnov nad Kněžnou (10), Náchod (9) a Jičín (6). Na Trutnovsku v tuto chvíli není ani jeden nakažený.