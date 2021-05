„Do krajské silniční sítě chceme letos investovat zhruba 900 milionů korun. Stavební práce na většině zakázek již začaly nebo budou začínat v nejbližších týdnech. S tím jsou pochopitelně spojená i omezení provozu, která se ale snažíme plánovat tak, aby zdržení motoristů bylo co nejmenší,“ říká radní Václav Řehoř odpovědný za oblast dopravy a majetku.

„Do krajské silniční sítě chceme letos investovat zhruba 900 milionů korun. Stavební práce na většině zakázek již začaly nebo budou začínat v nejbližších týdnech. S tím jsou pochopitelně spojená i omezení provozu, která se ale snažíme plánovat tak, aby zdržení motoristů bylo co nejmenší,“ uvedl krajský radní Václav Řehoř odpovědný za oblast dopravy a majetku.



Od pondělí 10. května začne platit úplná uzavírka na silnici III/3111 z Orlického Záhoří do Rokytnice v Orlických horách, a to kvůli výstavbě nového mostu. Objízdná trasa povede přes Bartošovice v Orlických horách a Neratov po silnicích II/311, II/319 a III/3111. Stavební práce na mostu skončí v srpnu.



Další rekonstrukce mostu se chystá na silnici II/296 ve Velké Úpě. Práce budou zahájeny výstavbou mostního provizoria, po kterém bude následně vedena doprava. Omezení potrvá do konce října.



Od 17. května by pak měli řidiči počítat s úplnou uzavírkou silnice II/304 v Úpici, jejíž rekonstrukce potrvá až do listopadu. Objízdná trasa pro osobní automobily bude vyznačena přes Radeč, Hajnice a Libňatov. Nákladní vozy povede objížďka přes Náchod, Jaroměř a Trutnov.



Za plné uzavírky se bude pracovat od konce května také na první etapě rekonstrukce silnice III/2864 v úseku Těšín – Soběraz – Radim. Pro nákladní i osobní dopravu povede objízdná trasa po II/286 a nově otevřeném obchvatu Valdic, dále po I/16 přes Úlibice, III/2862 do Radimi a III/2864 do Soběraze.