Královéhradecko, Dvůr Králové nad Labem - Dva Burianovy obrazy odhalili v Safari Parku na počest bývalého ředitele zoo Josefa Vágnera, a to u příležitosti jeho nedožitých devadesátin. Součástí vzpomínkové akce se stalo představení druhé emise známek, kterou zoo vydala.

Křtu známek se kromě dcery Josefa Vágnera Lenky ujal Josef Janeček, Vágnerův dlouholetý spolupracovník a pozdější ředitel liberecké zoo, a rovněž režisér a člen Senátu ČR Václav Chaloupek. Známky tématicky připomínají slavné Vágnerovy expedice do Afriky. Dvě výtvarná díla Vágnerova přítele Zdeňka Buriana zachycují gorilu v dešt-ném pralese a scénu lovu na srstnatého nosorožce z doby pravěku. Stanou se součástí galerie.



Známky zobrazující zvířata dostaly název Velké africké expedice. Autorkou výtvarného návrhu je malířka a spolupracovnice dvorského safari parku Jitka Mašínová. „Vágner za svůj život dokázal něco, co se před ním ani po něm už nikomu nepovedlo. Z afrického kontinentu přivezl okolo dvou tisíc zvířat, která nejen ve Dvoře Králové dala základ velmi cenným chovům. I díky němu můžeme dnes plnit hlavní poslání zoologických zahrad – vracet ohrožené druhy zpět do přírody,“ uvedl ředitel dvorského Safari Parku Přemysl Rabas.



„Jsem velice ráda, že Safari Park věnuje tolik pozornosti památce mého otce a je mi ctí, že se mohu oslav zúčastnit. Věřím, že alba známek připomenou generacím pamětníků i mladým lidem doby, kdy byl mnoha druhů dnes už vzácných afrických zvířat dostatek,“ dodala Lenka Vágnerová.