Na konci léta už zamíří jičínský odpad pod zem

Do konce léta bude v Jičíně hotova instalace prvních podzemních kontejnerů, a to v ulici Tyršova na okraji pěší zóny a na nábřeží Irmy Geisslové. Práce budou završeny přibližně na přelomu srpna a září, definitivní závěr je nově stanoven do konce září.

Celková cena díla je 2,7 milionu. Je v ní ovšem zahrnut také nákup dalších nádob, hlavně pro takzvaný systém door to door (dům od domu). Konkrétně tří velkoobjemových kontejnerů o objemu 17,55 m2, padesáti popelnic, 150 nádob o objemu 240 litrů, dále 200 nádob o objemu 120 litrů na plast a 200 nádob na papír. Město navíc pořídilo 8 patentních košů. Budou sloužit pro lepší sběr odpadu při kulturních akcích. Jsou upraveny tak, aby se daly podle potřeby spojovat a oddělovat. Spravovat je budou Technické služby, od kterých si je mohou subjekty nebo jednotlivci zapůjčit.

Autor: Iva Kovářová