Hradec se dlouhodobě profiluje jako město cyklistů. Ne všechna turistická lákadla jsou však vyznavačům kol či kolečkových bruslí zaslíbená. Jedním z míst, kde se již dlouhodobě uvažuje o cyklostezce, je Stříbrný rybník.

Tento kemp se stal laureátem ocenění Kemp roku 2018, ale pořádná cyklostezka zde zatím chybí. „Směřuje k nám hodně kolařů a každý se ptá, jestli plánujeme stezku i kolem Stříbrného rybníku. Ta myšlenka je lákavá, ale není to náš majetek. O cyklostezku, která by vedla kolem kempu a připojila by se například i na cesty v hradeckých lesích, zájem stále máme, ale není to otázka na nás,“ nechal se slyšet šéf hradeckého kempu Stříbrný rybník Filip Bureš.

Myšlenka okruhu kolem areálu se zamlouvá i hradeckému magistrátu. Je tu však problém, město na tuto vizi nemá peníze. A samotný kemp je městu nevydělá.

„Autokemp je aktuálně v dlouhodobém podnájmu u soukromého subjektu, který městu platí nájemné a ze smlouvy mu vyplývá i povinnost průběžně provádět údržbu celého areálu,“ uvedla náměstkyně hradeckého primátora Věra Pourová s tím, že vzhledem k tomu, že nájemné je velmi nízké, je dále zavázán provádět i některé investice. „V tuto chvíli máme otevřenu otázku, jak by investice pro tento rok měly vypadat. Zároveň hodláme sjednat některé změny smlouvy, neboť je v řadě ohledů nejednoznačná a je uzavřena na nestandardně dlouhou dobu - až do roku 2027. Také mimo jiné není konkrétní v otázce investic, například právě cyklostezky,“ dodala Věra Pourová.