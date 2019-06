Hradecká i pardubická radnice by ráda uvedla v život projekt, který by obě města propojil po vodní cestě. Splavnění Labe má pomoci cestovnímu ruchu a zpřístupnit veřejnosti další přírodní krásy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Sonnek

Uvaziště, kotviště, zdymadla. Ráz okolí Labe by se mohl za pár let změnit. Hradecká i Pardubická radnice chce oživit vizi, kterou měli již jejich předchůdci za císařpána Františka Josefa I. Za jeho panování se chtěla obě města spojit vodní cestou. Současný projekt však nepočítá s velkolepou představou předků, kteří chtěli tok Labe využít k plavbě nákladních lodí. Podle představitelů obou měst by se mělo jednat o rekreační plavbu. „Není to špatná myšlenka. Za mě by splavnění dostalo zelenou. Stačí se podívat do Holandska, Velké Británie či k nám na Baťův kanál, kde již taková doprava existuje,“ řekl náměstek hradeckého primátora Jiří Bláha s dodatkem, že splavnění Labe je zakotveno i v programovém prohlášení současné koalice. Myšlenku splavnění Labe podporuje i vedení Pardubic. „I mně se ta myšlenka zamlouvá. V budoucnu chceme otevřít diskuzi nejen s hradeckou radnicí, ale i se Státní plavební správou. Pokud by se plavba držela ve formátu rekreační plavby, tak by to oběma městům prospělo,“ nechal se slyšet pardubický primátor Martin Charvát, který by byl rád, aby se na participaci projektu podílela nejenom obě města, ale i kraje, potažmo stát. Podle informací Deníku mělo ke schůzce dojít na konci dubna, ale kvůli nesouladu v diářích byla přesunuta na podzim letošního roku. „Ano, tato trojstranná jednání se skutečně chystají. Když půjde vše podle plánu, sejdeme se v září či říjnu a probereme možnosti, jak obě města spojit vodní cestou,“ doplnil informace náměstek hradeckého primátora.