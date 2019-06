O bezmála tři stupně překonané historické denní maximum na Labské boudě v Krkonoších, pokořená rekordní teplota z roku 1935 v Hradci Králové nebo měsíční rekordy v Trutnově a Jičíně.

Takové údaje přineslo meteorologům měření ve středu 26. června.

Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Hradci Králové přepisovaly historické záznamy pro 26. červen všechny východočeské stanice. S jedinou výjimkou. V Peci pod Sněžkou naměřila tamní profesionální meteorologická stanice 29,3 stupně Celsia, o 0,7 méně než v roce 1967. Denní maximum výrazně vyskočilo na Labské boudě, kde se zvedlo z 23 stupňů na 25,8. Teplota se tam měří v nadmořské výšce 1315 metrů.

V Hradci Králové bylo nejtepleji od roku 1935, ve středu se rtuť vyšplhala na 35,1 stupňů. Na překonání měsíčního červnového maxima to však nestačilo, protože v roce 1938 bylo v Hradci 37,6 stupňů. Vůbec nejvyšší celoroční teplotu 38,0 stupňů zaznamenali v krajské metropoli 2. srpna 1934. Například v Peci pod Sněžkou je historickým maximem 33,0 stupňů 6. srpna 1939, na Labské boudě 28,2 stupně z 28. července 2013. Absolutní rekord v kraji patří Novému Bydžovu, kde meteorologové zaznamenali 13. srpna 2003 teplotu 38,1.

Krajské centrum Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) je v Hradci Králové, kde měří teplotu od roku 1932, stejně jako na stanici v Peci pod Sněžkou. Ještě o deset let dříve začali v Ústí nad Orlicí. Krajská pobočka v Hradci sbírá data a monitoruje počasí na 22 místech východních Čech, tedy i Pardubického kraje, kde má oficiální stanice. Údaje se jim sbíhají v desetiminutových intervalech. „Z naměřených údajů vyplývá, že největší teplo bývá odpoledne mezi třetí a pátou hodinou,“ říká Petra Marková z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.

V neděli má být 36 stupňů

Vysoké teploty mají o víkendu pokračovat. Podle předpovědi ČHMÚ pro Královéhradecký kraj bude v sobotu jasno s nejvyššími denní teplotami 26 až 29 stupňů, v neděli se očekává 33 až 36 stupňů. V pondělí bude od severozápadu postupovat přes střední Evropu studená fronta a za ní k nám bude proudit chladnější vzduch. Má být polojasno až oblačno, odpoledne a večer přeháňky, přesto znovu 31 až 34 stupňů.

Na Mapě republiky se drží sníh

Před extrémními teplotami utíká řada lidí do hor. „Je tam příjemně. Vyjeli jsme s rodinkou lanovkou na Sněžku a odtud prošli přes zastávku na Luční boudě do Pece pod Sněžkou. Den předtím jsme byli na Portáškách ve Velké Úpě a zkusili Herní krajinu Pecka, která je opravdu skvělá. Bylo to fakt parádní,“ sděloval dojmy Michal Kuttner, který zamířil do Krkonoš z Hluboké nad Vltavou.

Na horách v 1000 metrech má být v sobotu 21 stupňů. Navzdory vedru se stále drží sníh na Mapě republiky, sněhovém poli nad Modrým dolem na jižním svahu Studniční hory. V posledních dnech získala skutečně tvar republiky. Při posledním měření 7. června tam odborníci Správy KRNAP zjistili osmimetrovou vrstvu sněhu. Nyní zůstávají na Mapě republiky podle odhadů zhruba čtyři metry. Sníh by měl zmizet přibližně v polovině července. Loni roztál 28. května. Nejdéle vydržel v roce 2005, až do 22. srpna.