Na Černé hoře v Krkonoších chtějí v pátek zahájit lyžařskou sezonu

ČTK Redakce

Krkonošský SkiResort Černá hora - Pec pod Sněžkou by chtěl v pátek 3. prosince zahájit v areálu Černá hora lyžařskou sezonu. Pokud chladné počasí vydrží, rozjet by se mohly vlek Anděl a šestisedačková lanovka Hofmanky. Lyžovat by se mohlo na dvou až třech kilometrech sjezdovek. Řekla to mluvčí SkiResortu Zina Plchová.

Zasněžená Černá hora v Krkonoších v sobotu 27. listopadu. | Foto: Michal Fanta

Vlekaři SkiResortu s příchodem mrazů spustili umělé zasněžování v noci na úterý. V pátek a v noci na dnešek v Krkonoších napadly asi tři centimetry přírodního sněhu. Dnes již vlekaři na Černé hoře začali rolbou připravovat sníh na sjezdovce Anděl. V areálu Černá hora obvykle sezona v Krkonoších začíná nejdříve. Loni se poprvé v Krkonoších lyžovalo 18. prosince, přičemž zahájení sezony tehdy záviselo na rozhodnutí vlády a nastavení epidemických opatření. Sezona pak kvůli vzestupu epidemie trvala jen devět dní do 26. prosince. V roce 2019, kdy epidemie koronaviru nebyla, se v Krkonoších poprvé lyžovalo na Černé hoře 7. prosince. V roce 2018 tam lyžování začalo 30. listopadu a v roce 2017 to bylo 17. listopadu. Dosavadním rekordem je zahájení lyžování na vrcholu Černé hory již 17. října v roce 2009. Psali jsme: Skiareály chystají sjezdovky na start sezony, v Malé Úpě čekají lyžaře tři nové Skipasy začne SkiResort prodávat na začátku příštího týdne on-line formou na webu skiresortcard.cz. Zatímco cena na kamenné pokladně se během zimy bude měnit jen podle hlavní a vedlejší sezony, tak cena v on-line prodeji bude reagovat na aktuální obsazenost v jednotlivých dnech. "On-line koupený skipas bude vždy levnější než na kamenné pokladně," uvedl výkonný ředitel SkiResortu Jakub Janda. Například jednodenní skipas pro dospělého ve vedlejší sezoně bude při koupi na pokladně za 990 korun, v on-line prodeji bude od 730 korun. Po internetu si lyžaři také budou moci rezervovat parkovné na konkrétní den. Ve čtyřech areálech SkiResortu nově budou výdejní automaty, ve kterých si lidé budou moci on-line koupený skipas kdykoliv vyzvednout. Právě do systému on-line nákupu skipasů a dalších lyžařských služeb a do digitalizace klientského provozu SkiResort investoval letos největší sumy v řádu milionů korun. Covid zabrzdil investice. Přesto se chystá nová lanovka v Peci a retenční nádrž S umělým zasněžováním sjezdovek z pondělí na úterý začaly i další areály v Krkonoších a v Orlických horách. V největším českém zimním středisku Špindlerův Mlýn by chtěli lyžařskou sezonu zahájit 10. prosince. V té době by se na dojezdu sjezdovek ve Svatém Petru měly od 7. do 11. prosince konat Winter Hockey Games, jejichž součástí budou extraligové zápasy Kladna s Pardubicemi a Hradce Králové se Spartou. Lyžařský provoz nebude kvůli hokeji nijak omezen. Pro nadcházející sezonu zatím platí to, že podmínkou k nákupu skipasů u dospělých lidí, pokud nemají zdravotní výjimku, bude předložení potvrzení o očkování proti covidu-19 nebo doklad o prodělání nákazy v uplynulých 180 dnech. Negativní test na koronavirus stačit nebude. Na lanovkách a vlecích budou muset cestující dodržovat rozestupy 1,5 metru, pokud nepůjde o členy jedné domácnosti, žáky jedné školy a jejich dozor.