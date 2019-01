Božanov - Na Broumovsku byl v minulém týdnu slavnostně odhalen první v letošním roce opravený křížek. Tak zvaná „boží muka" stojí v Božanově naproti domu číslo popisné 211.

V BOŽANOVĚ slavnostně odhalili za přítomnosti dvou desítek lidí opravená „boží muka“. | Foto: René Herzán

Iniciátorem tohoto projektu byl Martin Kašpar, který ve spolupráci s Nadací Via a společností Omnium práci na opravě kamenného křížku z roku 1784 koordinoval. Samotnou opravu potom provedl sochař Roland Hantl.

„Jezdil jsem do Božanova odmalička za dědou a babičkou, trávil tu dětství a ve statku naproti jsme si hráli. Pamatuji si, že ten kříž tam stál, dívali jsme se někdy na to vytesané peklo a na letopočet. Fascinovalo nás, jak je to staré. Roky utíkaly, odešel jsem na vojnu, a když jsem jednou v roce 1988 přijel, tak jsem s hrůzou zjistil, že statek zbourali a kříž přitom ulomili," vzpomínal Martin Kašpar.

Začátkem devadesátých let se začal pídit po tom, kde ten kříž v současné době je a zda ho někdo opraví.

„Dozvěděl jsem se, že kříž je u pana Plachty, kameníka z Broumova, a že vedení Božanova nechá kříž opravit. Nic se však nedělo, já žil v cizině, pracoval jsem, a jen jsem vnímal, jak to tu zarůstá a je to tu hodně smutné," postěžoval si při slavnostním odhalení, na které dorazily dvě desítky lidí, Martin Kašpar.

Svěřil se také, co musel jako soukromá osoba učinit, aby na samotnou opravu vůbec došlo.

„Na internetu jsem narazil na Nadaci Via, která inzerovala možnost obnovy starých drobných sakrálních památek. Hned jsem si vzpomněl na náš božanovský křížek a řekl si, že to je dobrá příležitost. Žádat se ale muselo přes oficiální organizaci, která se zabývá kulturou nebo obnovou památek. A to právě dělá společnost Omnium," vyprávěl Martin Kašpar a ještě dodal:

„Okamžitě mě také napadl Roland Hantl, sochař z Mladých Buků, který opravuje křížky na Trutnovsku. Dělá sochy, dřevořezbu, maluje obrazy, jeho velkým oblíbencem je Petr Brandl a zajímá se o historii."

Všechno šlo naráz velmi rychle. V květnu přišlo rozhodnutí, že je celý projekt opravy schválen a za měsíc bylo hotovo.

„Nezbývá mi tedy než všem jmenovaným a majiteli pozemku Jaroslavu Adamírovi za vše poděkovat," dodal na závěr Martin Kašpar.

Nyní se musí dořešit spolufinancování a následně bude ještě opraveno původní pískovcové schodiště a zeď před křížkem.

Jde o první letošní křížek opravený spolkem Omnium na Broumovsku. Ve Velké Vsi u Broumova ale už probíhá restaurování kalvárie a v Martínkovicích v těchto dnech začne obnova křížku u bývalého mlýna.

Dalším významným projektem spolku Omnium je záchrana fresky a klenby v kostele Všech Svatých v Heřmánkovicích. (jim, rh)