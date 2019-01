Hradec Králové - Za dva roky se mají vrhnout dělníci na přestavbu a rozšíření kuklenského podjezdu.

Podjezd v Kuklenách čeká proměna. | Foto: Petr Vaňous

V dopravní špičce se Myší díra, jak říká podjezdu, jež spojuje Kukleny s centrem Hradce Králové, stává jedním velkým špuntem. Problémy tu mají hlavně trolejbusy a čas od času se tu kvůli nižší výšce zaseknou i kamiony. Tyto problémy by měly za pár let zmizet. Podjezd čeká nejen prohloubení, ale i rozšíření, kdy ke dvěma pruhům přibude i třetí. Dva využije doprava směřující do centra metropole a jeden bude sloužit pro výjezd z města k dálnici D11.

O finance se podělí město a železničáři

„Původně se počítalo s opačným taktem, ale dospěli jsme k názoru, že naše navrhované řešení prospěje dopravě v centru města více,“ nechal se slyšet náměstek hradeckého primátora Jiří Bláha s odůvodněním, že dva pruhy do centra města přispějí například k menší intenzitě dopravy na křižovatce u Koruny. „Lidé, kteří pojedou od Kuklen do obchodního centra Aupark či přilehlých garáží, už nebudou muset jezdit přes kruhový objezd, ale bude jim umožněno sjet ještě před křižovatkou,“ dodal náměstek s tím, že opačným směrem pak bude lepší dostupnost podniku ZVU.

Podle mluvčího Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marka Illiáše by k rozšíření pruhů mělo dojít v letech 2021 až 2022 současně s plánovaným zvojkolejněním. „Přestavba viaduktu by měla být součástí první etapy přestavby železničního nádraží v Hradci Králové. SŽDC bude hradit železniční část přestavby infrastruktury a město by mělo přispět na vybudování silniční komunikace,“ uvedl mluvčí SŽDC a ubezpečil řidiče, že se rozhodně v době přestavby neuzavře jedna z cest do města: „Předpokládáme že po dobu výstavby, bude vždy uzavřena polovina silniční komunikace pod mostem. Doprava by tedy zcela zastavena být neměla.“