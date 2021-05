Rozhodnutím Vrchního soudu v Praze už Horský musel zaplatit pokutu 200 tisíc korun. Skoro čtyři roky modely leží ve skladu celní správy a reznou.

Případ došel až k Nejvyššímu soudu v Brně, který se Horského zastal a celou věc vrátil zpět k projednání na krajský soud. Ten včera Horského označil za nevinného. Státní zástupce se na místě odvolal, celou věc bude projednávat opět pražský vrchní soud.

Podle Horského advokáta Radka Ondruše státní zastupitelství selhalo a teď celý spor uměle protahuje. „Žádná armáda na světě to není schopná jako vojenský materiál použít. Státní zastupitelství se teď snaží dokázat zjevný nesmysl, aby nemuseli odpovídat za škodu, kterou způsobili,“ uvedl.

Vrchní soud v Praze totiž v minulosti rozhodl o zabrání věcí firmě, přes kterou Horský s raketami obchodoval, aniž by ovšem tato firma byla kdy stíhána.

Z obchodu za tisíce dolarů sešlo a pokud Horský bude chtít uvést zrezivělé rakety do stavu, aby je znovu mohl nabídnout nějakému muzeu nebo sběrateli, bude to podle něj stát desítky tisíc korun.

Kauza se již táhne dva roky, psali jsme o ní zde:

„Celní správa to skladuje v nevytápěném skladu v nevyhovujících podmínkách,“ dodal Horský. To poškozuje povrch modelu, který měl stát ve výstavní síni. Nejdřív ale bude potřeba zabavené rakety vysoudit zpět. „Než se dočkáme platného rozsudku o nevině, může to trvat dalších pět let,“ odhadl Horského advokát Ondruš.

Obžaloba tvrdí, že rakety stále mají povahu vojenského materiálu. „I přesto, že jde o delaborovaný (znehodnocený, pozn. red.) materiál, v tomto případě má nadále povahu vojenského materiálu. Znalec kategoricky nemůže určit, zda jde o vojenský materiál. Částečně to je otázka právní a zároveň odborná,“ konstatoval státní zástupce Petr Babka.

VOJENSKÝ MATERIÁL

Výroba maket raket.Zdroj: David HorskýCelá kauza je tak vlastně přetahováním, kdo může označit, zda je vojenský materiál opravdu vojenským materiálem. Podle obhájce to může být pouze znalec s příslušnou specializací a vzděláním. Státní zástupce ale vychází z vyjádření a posudku oddělení Licenční správy Ministerstva průmyslu a obchodu. U soudu předložil jako důkazy e-mailové komunikace obžalovaného s firmami, které se na vývoz vojenského materiálu specializují a licenci mají. Podle soudu ale naopak dokazují, že Horský neplánoval části raket prodat pro vojenské účely.

Horský rakety nakoupil jako znehodnocené od Vojenského technického ústavu výzbroje a munice Slavičín. Vyvážené kusy podle něj měly po úpravách sloužit například jako fyzikální aerodynamický model pro použití ve větrném tunelu nebo k prezentaci na výstavách. „Jsem rád, že jsme vyhráli. Využití k vojenským účelům je v současnosti naprosto nulové. Maximálně kdybyste to na někoho hodili z okna, tak tím někomu ublížíte,“ popsal Horský.

„Nepřipadal jsem si dnes jako podnikatel, ale jako americký špion, kterého se snaží uvařit za každou cenu. Připomnělo mi to případy z 50. let,“ dodal.

NEJSOU TO ZBRANĚ

Zachycení maket raket celníky.Zdroj: David HorskýUž při prvním přezkoumání v únoru 2019 senát pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové trestní stíhání Horského zastavil, protože dospěl k závěru, že delaborovaná torza raket již nelze využít k vojenským účelům. Chyběl i úmysl Horského obchodovat s vojenským materiálem. To předseda senátu Roman Drahný připomněl i včera.

„Senát je přesvědčen, že předmět obchodu není zbraní ani zbraňovým komplexem, ani střelivem, ani raketami, tak jak to bylo v prvopočátku prezentováno. To, co mělo být předmětem vývozu do Spojených států, byly delaborované části, které kdysi možná mohly sloužit k vojenským účelům,“ poznamenal soudce Drahný.

Části raket na sobě měly delaborační značky i přiložené doklady potvrzující znehodnocení. To, že jde o nefunkční kusy, Horský u soudu doložil několika znaleckými posudky. Muž z Valašského Meziříčí je sběratelem militarií a zároveň má i vlastní advokátní praxi. Kvůli tomuto obvinění mu hrozilo pozastavení advokátní licence. „Řešila to Česká advokátní komora, nebylo to nic příjemného a poškozuje to mé jméno,“ uvedl Horský.

Policie vyšetřuje Horského i v souvislosti s výrobou dalšího modelu na objednávku pro americké muzeum, tentokrát makety atomové bomby Little Boy.