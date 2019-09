Přestavba nevzhledného objektu v areálu Biskupského gymnázia a jeho propojení s hlavní budovou bude stát 70 milionů korun. Většinu zaplatí Královéhradecké biskupství.

Biskupské gymnázium v Hradci Králové | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Modernizace betonové kostky ze 70. let minulého století a přístavba propojovacího objektu je největší investicí v historii Biskupského gymnázia v Hradci Králové. To funguje v historické budově Borromea od roku 1992. V současnosti ho navštěvuje zhruba 600 studentů rozdělených na osmileté a čtyřleté gymnázium. Velký zájem uchazečů eviduje škola zejména u o osmiletého gymnázia, žádné jiné totiž v krajském městě nenajdete. Od nové budovy si ředitel školy slibuje významné zlepšení zázemí pro výuku přírodovědných předmětů. „Vzniknou tam odborné učebny a laboratoře biologie, chemie a matematiky,“ řekl k plánům Jiří Vojáček s tím, že využívat by je v budoucnu mohli i studenti z dalších střeních škol. Samotné práce začaly už letos na jaře a pokračovat budou až do srpna 2020. Učit v novém by se měli studenti poprvé v lednu 2021. Současnou výuku stavební práce nijak neomezují, protože hlavní budovy gymnázia se nedotýkají.