Mimořádně vzácný kus ryzího zlata ho ohromil na říjnové výstavě v Mnichově. Koupil jej od dědiců původního majitele, který zlato našel v roce 1979. Do Česka doputoval exponát 28. listopadu letadlem v běžné krabici ukryté ve sportovní tašce. „Takhle vzácný exponát ještě v Česku nebyl. Je to taková celebrita mezi zlaty. Je to opravdu výjimečný, historický vzorek, který nalezl v roce 1979 majitel dolů u kalifornského města Sacramento. Byl to nejkrásnější kus, který se v dole našel,“ řekl majitel Galerie minerálů Luboš Blaha. V galerii, kterou vybudoval z vlastních peněz a otevřel v červenci 2021, je k vidění šest tisíc minerálů a drahých kamenů z celého světa i českých lokalit.

Americký majitel zlatého nálezu prodej odmítal, před sedmi lety ale zemřel. Prodat ho dlouho nechtěli ani dědicové. Vzácný exponát se vystavoval v Los Angeles, Las Vegas nebo Japonsku. Je jedinečný i kvůli tvaru a velikosti. Zlatá žíla vyrůstá z dutiny křemene.

Exponát byl zamluvený

Jedinečný vzorek mohl skončit v Los Angeles, místo toho zamířil natrvalo do Dvora Králové nad Labem. „Ještě před tím, než jsme dědicům dali nabídku my, mělo exponát zamluvené Přírodovědné muzeum v Los Angeles. Nemělo ale na koupi okamžitě peníze. My jsme nabídli, že exponát koupíme hned,“ vysvětlil majitel Galerie minerálů.

Blaha na světově unikátní exponát narazil v Mnichově v říjnu loňského roku. „Konala se tam druhá největší světová výstava. Kolem unikátního kusu každý chodil, takové málokdy někdo prodává. Ani tam na výstavě nebyl k prodeji,“ popsal.

Během tří dnů po návratu z Mnichova se dvorskému sběrateli drahých kamenů situace rozležela v hlavě. Zlatý exponát ho uchvátil a rozhodl se kontaktovat majitele. „Hledal jsem kontakt podle katalogu vystavovatelů, mezi tím už ale odcestovali zpět do USA. Během tří dnů jsme se dohodli. Rozhodli se, že exponát prodají nám. Byli nakloněni tomu, aby zlato viděli návštěvníci a nezůstalo schované někde v trezoru nebo ve skříni doma. Proto jsem ho také kupoval, aby bylo v galerii. Chceme, aby ho lidé viděli,“ uvedl Blaha.

K vidění je v Galerii minerálů od ledna do března o víkendech, od dubna i ve všedních dnech. „Zlatý exponát z Kalifornie je nejvzácnější, ale máme i další vzácné kousky v milionové hodnotě, které stojí za vidění,“ dodal.

Zlato schované v krabici

Unikátní kus zlata nedoputoval do Česka za zvláštních opatření, ale v obyčejné krabici schované ve sportovní tašce na palubě letadla. „Než jsme exponát dostali do Česka, museli jsme připravit dokumenty pro vývoz z USA. Zabralo to zhruba čtyři týdny, než se vše vyřídilo. Osobně ho přivezla zaměstnankyně firmy, u které bylo zlato v úschovně. Původně jsme ho chtěli nechat poslat přes přepravní firmu, ale majitelé to odmítli s tím, že exponát je nutné osobně přivézt, aby se nezničil, nerozbil nebo ho někdo neukradl," líčil Blaha.

"Paní, která ho dovezla, ho nemohla dát ani mezi kufry. Byl zabalený v krabici, aby nebylo poznat, že to je něco extra. Po proclení v Praze na letišti jsme zlato osobním autem plní nadšení přivezli domů,“ popsal cestu zlatého exponátu z USA do Dvora Králové.

Podle Blahy se cena vyšplhala celkem i s daní, dopravou a poplatky na osm milionů korun.

Galerie otevřela v roce 2021

Galerie minerálů ve Dvoře Králové nad Labem byla otevřena v červenci 2021. Za tu dobu si drahé kameny ve 135 vitrínách prohlédlo na 20 tisíc návštěvníků. Galerie se v uplynulém roce rozrostla o tisícovku exponátů, v současnosti jich je k vidění na šest tisíc.

„Vnitřní expozici neustále doplňujeme, cílová kapacita je zhruba deset tisíc exponátů. V zimě budeme předělávat expozici vltavínů,“ prozradil majitel galerie. Před budovou nedávno přibyla ukázka prvohorního zkamenělého lesa a zmenšená kopie čedičových varhan známých z Kamenického Šenova.

Galerie minerálů se velmi rychle etablovala mezi výletními cíli v Podkrkonoší. V letních měsících, kdy je největší návštěvnost, přijde na prohlídku i 200 zájemců denně. „Jezdí k nám také lidé ze zahraničí, hlavně z Německa a Polska, ale měli jsme tady i návštěvníky z USA, Kanady nebo Nového Zélandu,“ poznamenal Blaha.

O letních prázdninách bylo v galerii k vidění novodobé Fabergého vejce vyrobené z kilogramu zlata a 273 diamantů, uvnitř skrývající zmenšenou kopii budovy galerie. Trutnovský zlatník Valentin Kornějev na mistrovském díle pracoval půl roku každý den.

Galerie minerálů ve Dvoře Králové nad Labem je s výstavní plochou 1500 metrů čtverečních největší soukromou expozicí svého druhu v Česku. Naprostá většina z vystavených minerálů pochází ze sbírky Luboše Blahy. Drahé kameny z celého světa sbírá přes 40 let. K vidění tu jsou indické křišťály, kolekce českých a slovenských minerálů, nálezy z Kozákova, Harrachova nebo Obřího dolu, 150 milionů let staré pískovcové koule objevené v Trutnově, stejně jako archeologické nálezy ze starověkého Egypta. Dominantou galerie jsou několik metráků vážící brazilské ametysty, které se tyčí ke stropní pyramidě z trojitého skla. Luboše Blahu zajímá geologie od mládí. Vyučil se elektrikářem, po listopadu 1989 založil velkoobchod s drahými kameny, který dnes patří mezi největší u nás. Minerály vozí z Afriky, Asie i Jižní Ameriky. Vyrábí z nich rovněž šperky.