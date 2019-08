„Máme dvě možnosti: buď využít pozemky nabídnuté městem Trutnov, nebo jeden pozemek nabídnutý soukromou osobou,“ potvrdil Jan Dressler, jeden z členů spolku TuDů Troubím na slona. Obě varianty jsou pro umístění plastiky velmi výhodné. Nájemné je totiž přislíbeno buď symbolické nebo dokonce nulové.

Přesní lokality lidé ze spolku neprozradili. Spekuluje se ale, že ve hře by mohly být například pozemky v Novém Rokytníku, nebo ve Střítěži. Slon by tedy stál blíž k Trutnovu, než dosud. „Jsme ochotní propůjčit městský pozemek. Chceme lidem vrátit slona, na kterého byli zvyklí,“ potvrdil trutnovský starosta Ivan Adamec.

Ještě nedávno to přitom vypadalo, že vlastníci parcel podél silnice nemají o umístění slona zájem, nebo chtějí nepřiměřené nájemné. Když už se nějaký pozemek našel, zatrhly to úřady. To by se ale nyní stát nemělo. „Nabízené pozemky jsou víc než padesát metrů od silnice, čili nepotřebují povolení pro stavbu v ochranném pásmu komunikace,“ ujistil Jan Dressler.

Kde slon bude stát rozhodnou lidé v anketě. Spolek zveřejní vizualizaci, aby lidé měli představu, jak byl lokality se slonem mohly vypadat. A nechá lidi vybrat v internetovém hlasování. „Teprve s variantou, která se bude nejvíc líbit lidem, budeme obíhat úřady,“ uvedl Jan Dressler.

Na transparentním účtu už se sešlo na slona 117 tisíc korun. To by na výrobu téměř pětimetrové plastiky mohlo stačit. Spolek totiž počítá i s nepeněžní pomocí některých firem při výrobě. Určitě bude ale potřeba víc peněz. „Třeba peníze na autorský honorář pro umělce, který slona navrhne, na architekta, místo bude potřeba nějak upravit a připravit pro upevnění slona, na právníka, který nám pomůže sepsat potřebné smlouvy a podobně. Proto lidé můžou na slona přispívat i dál,“ prohlásil Karel Kadlec, místopředseda spolku a odkázal na webové stránky http://www.troubimnaslona.cz.

Plechový slon sloužil původně jako reklamní poutač pro dvorskou zoo. Její pracovníci ho ale museli počátkem loňského října odstranit kvůli nařízení o umístění reklamních billboardů.

Hned poté se na Facebooku strhla lavina názorů kritizující zmizení slona. Vznikla internetová petice za jeho znovuobnovení. Iniciátoři v ní odmítali, že by slon motoristům vadil. Ukázalo se, že slona si za více než dvacet let existence oblíbily stovky, možná tisíce fanoušků. Řidiči byli zvyklí na slona troubit pro štěstí. Někteří cestou z Trutnova, jiní při návratu.