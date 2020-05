Vniknout hluboko za demarkační čáru do nepřátelského území, vyhledat velitele německých armád střed a předat mu zprávu o kapitulaci Německa. To byl rozkaz, který obdržela 7. května 1945 průzkumná jednotka 16. obrněné divize U.S. Army. Tuto událost, která měla pro ukončení války v Evropě zásadní význam, každoročně připomínají nadšenci, kterým učarovala vojenská technika.

Letos byla Mise Velichovky v silném ohrožení, ale nakonec nit přetržena nebyla. „I přes všechny zákazy a omezení jsem považoval za důležité připomenout 25. výročí Mise Velichovky a zachovat tak kontinuitu navzdory tomu, že nám okolnosti nepřejí,“ říká organizátor redukované Mise Velichovky Karel Tuček z Červeného Kostelce a nášivka na jeho uniformě odkazuje na příslušnost k Pattonově 3. armádě.

V minulých letech se do Velichovek sjížděly desítky vojenských veteránů z celé republiky, kdežto letos do Velichovek dorazila technika jen z nejbližšího regionu. „Z největší dálky přijel jeden vůz od Kolína, jinak jsme byli v podstatě místní. Auta tentokrát do areálu lázní nemohou, ale domluvili jsme se, že můžeme jít položit alespoň květiny k pomníku,“ uvedl Karel Tuček

Do Velichovek vyrazili vojenští nadšenci z Hořic, které jsou tradičním místem setkání. „Měli jsme sraz před kempem U Věže. Tam pro nás přijela městská policie a doprovodila nás na hořické náměstí, které jsme dvakrát obkroužili. Byl jsem příjemně překvapen, že i když oficiálně mise nikde nebyla zveřejněna, tak bylo na náměstí poměrně dost lidí. Jsem rád, že jsme mohli opět připomenout, že se jedná o každoroční tradici,“ potěšilo Tučka, který usedal za volant vozu Dodge WC52 vyrobeného v roce 1943. „Získal jsem ho ve Francii, kde ho po válce používali hasiči. Když ho vyřazovali, tak se mi ho podařilo získat. Byl komplet celý rozebraný a prošel důkladnou renovací. Až na několik málo výjimek byly použity samé původní díly,“ představil vojenského veterána. „Pak tu mám ještě další auta – za námi stojí Jeep Willys z roku 1941, a za ním je ještě Ford Mutt, ale to už je mlaďák z roku 1962 a sním byli Američané ve Vietnamské válce,“ přiblížil téměř třetinu ztenčeného konvoje, který zhruba po půlhodinové zastávce opět lázně opustil v naději, že za rok se bude opět Mise Velichovky moci představit v plné parádě.

Mise Velichovky připomíná historické události. Na sklonku druhé světové války. 28. března 1945 byla léčebna ve Velichovkách zrušena a všechny lázeňské budovy urychleně připravovány pro potřeby generálního štábu polního maršála Ferdinanda Schörnera, velitele armády Střed. Dne 8. května v dopoledních hodinách přijel do Velichovek ozbrojený konvoj 23. průzkumné squadrony, která byla součástí 16. obrněné divize 3. armády USA generála George Pattona. Konvoj přivezl kurýra k doručení kapitulace německé armády. Schörner před jejich příjezdem odlétl a jednání probíhala s jeho zástupcem. Američtí vojáci společně s německým parlamentářem přesvědčili velení armády střed, aby složila zbraně a nepokračovala dál v bojích. Ty by znamenaly další dny války a s nimi stovky životů vojáků německé i rudé armády, která do nitra Čech postupovala z východu. Krátce na to německý štáb, v posledních hodinách války, Velichovky opustil.



V roce 1997 byl v lázeňském parku vybudován památník připomínající tuto událost. Každý rok 8. května, je pořádána vzpomínková jízda historických vozidel z Prahy do Velichovek pod názvem Mise Velichovky.

Jiří Řezník