Milostivé léto je zakotvené v novele občanského soudního řádu a exekučního řádu z letošního léta. Vztahuje se na lidi, kteří jsou zatížení exekucí z dluhu vzniklého nezaplacením poplatků státu a organizacím, ve kterých má stát majetkový podíl.

"Milostivé léto se nevztahuje na dluhy vůči soukromým věřitelům, ale výhradně na dluh vůči státu, či institucím, ve kterých má stát majetkový podíl a dluh přešel do exekuce. Jedná se tak vedle dluhu na zdravotním a sociálním pojištění rovněž závazky u institucí jako je např. ČEZ, Český rozhlas, Česká televize, dopravní podniky, školy, nemocnice a podobně," vysvětluje Jakub Franc z jičínské exekuční kanceláře. Podle údajů exekutorů v Česku tyto podmínky splňuje přes 300 tisíc lidí, kteří by se díky možnosti odpuštění exekučních poplatků a úroků a jednorázové úhrady jistiny mohli zbavit ohromné finanční zátěže. Milostivé léto začíná 28. října a potrvá až do 28. ledna 2022.

Paní Zdena, která žije na Jičínsku a spolupracuje s pracovníky organizace Aufori, donedávna pracovala a vydělávala si tak měsíčně 10 200 korun. Smlouvu na dobu určitou jí ale zaměstnavatel neprodloužil, nyní je tedy závislá na podpoře v nezaměstnanosti 6 825 korun a příspěvku na bydlení 1 900 korun. Po zaplacení nájmu a energií jí tak každý měsíc zbývá 1 025 korun na jídlo, léky a další životní nezbytnosti. Uhrazení čtrnáctitisícového dluhu u zdravotní pojišťovny ve lhůtě tří měsíců je pro ni nereálné.

Pandemie situaci zhoršila

V roce 2019 bylo v Královéhradeckém kraji exekucí zatíženo 7,5 procenta obyvatel. Podle posledních aktualizovaných otevřených dat Exekutorské komory České republiky (EKČR) z června 2020 se poměr meziročně snížil na 5,8 procenta, v důsledku pandemie a ekonomické krize je ale pravděpodobné, že současná situace bude o něco horší. Jičínsko patří k méně zadluženým okresům v kraji, loni v červnu bylo v exekuci necelých pět procent místních.

Terénní pracovníci organizace Aufori na Jičínsku pracují celkem s 18 klienty. Pomáhají jim řešit tíživou životní situaci spojenou s chudobou a finanční nouzí. Čtrnáct z nich podle Leony Zemanové řeší finanční nebo dluhovou krizi, šest z nich s pracovníky aktivně řeší své dluhy. "Pomáháme jim s oddlužením, dojednáváme splátkové kalendáře, podporujeme komunikaci s exekutory nebo pomáháme se zmapováním dluhové situace každého z nich," vysvětluje Zemanová.

Půjčkou zalepit půjčku

Většina klientů organizace nicméně podmínky milostivého léta není schopná splnit. "Pouze u jedné klientky z Jičínska uvažujeme nad využitím možnosti splacení dluhu v rámci Milostivého léta, a to jenom v případě, že jistina dluhu bude nižší než 10 tisíc korun, a i tak si na splacení jistiny bude muset klientka půjčit od své známé," doplňuje Zemanová. Tím se žena sice zbaví problému s exekutory, tíživou finanční situaci ale musí zalepit další půjčkou, čímž se z dluhové spirály nedostane. Na milostivé léto tak dosáhnou pouze ti, kterým se díky pravidelnému příjmu podařilo našetřit značné finanční rezervy.

Podobný osud zřejmě potká další tisíce Čechů. V České republice je v exekuci více než sedm procent lidí, největší zadluženost je dlouhodobě na severu Čech - na Ústecku, Mostecku a Chomutovsku je v exekuci okolo 14 procent lidí. Na severu Moravy a na Ostravsku je to 10-12 procent, podobná situace je také na západě v Chebu a Sokolově. Zatímco před covidem se podle Českého statistického úřadu situace zlepšovala, ekonomická krize a pandemie hrozí prohloubením nouze mnoha lidí. Podle statistik Eurostat se na hranici chudoby pohybuje milion Čechů, 39 procent lidí má v současné době půjčku nebo úvěr v průměrné výši 600 tisíc korun.