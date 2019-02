Trutnovsko – Zatímco ve Dvoře Králové nad Labem se ve čtvrtek na prezidenta zaměstnanci společnosti JUTA těšili a Miloše Zemana tam hřály přívětivé úsměvy jeho příznivců, příjezd do Trutnova doprovázený pověstnými červenými kartami byl pro hlavu státu jako studená sprcha. Při své cestě na Trutnovsko se prezident setkal v Královéhradeckém kraji zatím asi s vůbec nejslyšitelnějším odporem lidí.

V Trutnově mu skupina jeho odpůrců ukázala červené karty. Hned po příjezdu prezidentské kolony k trutnovské radnici se před půl pátou ozval mohutný pískot. „Styďte se, nejste náš prezident! Ostuda! Havel!!!" křičeli Zemanovi oponenti. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček je šel srdnatě pozvat na besedu. „Není potřeba diskutovat, není o čem," odmítla za ně Irena Millerová. Lidé z rodného kraje Karla Čapka se stačili ještě pustit do obrany Čapkova přítele Ferdinanda Peroutky.

Před radnicí se Trutnovští nakonec mezi sebou živě dohadovali. Do večera, kdy skončila ve městě prezidentská návštěva, skončili jen u bouřlivé výměny názorů.



To dopoledne vládla ve Dvoře Králové nad Labem poklidná atmosféra: v tamní společnosti Juta se na prezidenta těšilo na 150 jejích zaměstnanců. Ty na besedu přivezly tři autobusy.



Podle všech přítomných se však jednalo čistě o jejich rozhodnutí a na setkání s Milošem Zemanem je nemusel nikdo nutit. „Jsme spokojení zaměstnanci Juty, nikdo nás sem nehnal. My jsme na pana prezidenta zvědaví, vždyť jsme jeho voliči," řekl jeden ze zaměstnanců.



Na hlavu státu si však přítomní museli chvíli počkat. Miloš Zeman se totiž na několik minut zdržel v jedné z přilehlých místností, kde hovořil s generálním ředitelem Juty Jiřím Hlavatým.



Ten mu ještě při cestě na přichystané pódium stačil vychválit jeden z produktů společnosti – umělý trávník.

Při své návštěvě královédvorské Juty si prezident neopomněl „píchnout" i do lidí, kteří mu na mnoha místech vystavují červenou kartu. „Červenou kartu udělují soudci, ne fanoušci," řekl Miloš Zeman. Nutno však podotknout, že to z jeho strany byl spíš osobní povzdech před sympatizanty. Nikdo totiž kartou této barvy ve Dvoře Králové nemával.

Krabice vína

Zaměstnance Juty včera zajímal pohled hlavy státu na ženy. Ne však jako na sexuální symboly, ale jako na pracovnice na vyšších postech. „Musím říct, že rozdíl mezi mužem a ženou je pro mě stejně důležitý jako rozdíl mezi plešatým a vlasatým nebo rozdíl mezi vysokým a nízkým, mezi hubeným a tlustým," uvedl prezident republiky, který prý vždy posuzuje lidi podle toho, co umějí.



Obě pohlaví jsou si v tom naprosto rovnocenná," uvedl Miloš Zeman s tím, že nesouhlasí s tvrzením, že by ženy jednaly jemněji než muži. „Zažil jsem několik političek, které klejí jako dlaždič. A zažil jsem několik mužských politiků, kteří mluvili jemnou a spisovnou češtinou a pak je chytili se sedmi miliony v krabici od vína," řekl prezident.



Na závěr jeho návštěvy Juty mu ředitel Jiří Hlavatý předal několik darů. U nich si prezident Miloš Zeman, kterého nejvíce zaujala propiska, neodpustil pár vtípků. „A potom že jsem jediný nezkorumpovatelný politik. Ode dneška to asi přestane být pravda. Asi nejvíce si z dárků vážím té propisky, tu by mně mohl leckdo závidět, ale nic jsem neřekl," dodal pro pobavení zaměstnanců Miloš Zeman, který se z Juty vydal na královédvorskou radnici a do zdejšího Hankova domu.



Jaký komunismus?

Ani zde na něj nečekali jeho odpůrci. Většina otázek se pak týkala regionálních témat. Jedna však zamířila přímo do rudého. Jednoho z občanů totiž zajímal prezidentův postoj k Číně, která je dlouhodobě kritizována za prakticky neexistující lidská práva. „Formálně vzato Čína doposud zastává komunistickou ideologii. Faktem však je, že se Čína vrací ke konfucianismu," uvedl prezident Miloš Zeman s tím, že právě Čína je z pohledu exportu pro naši zemi jednou z priorit.

„Spoléháme především sami na sebe," říká Jiří Hlavatý

Dvůr Králové – Při návštěvě podniku Juta jednal prezident Miloš Zeman zhruba 20 minut o samotě s vedením firmy. O čem se hovořilo?

„Návštěvy vysoce postavených lidí, ať již politiků či ekonomů, u nás nikdy nejsou o tom, že my něco chceme. Každou takovou návštěvu bereme jako historickou událost a ocenění práce všech zaměstnanců. Je to jen o výměně názorů, proto jsem byl rád, že dnešní setkání se uskutečnilo přímo v provozu. Miloš Zeman prošel mezi výrobními stroji, viděl halu i skladovací prostory. Nepřipravovali jsme si dopředu nic, co bychom s ním chtěli projednat, co by nám mohlo v obchodě pomoci," řekl generální ředitel Jiří Hlavatý.

„V tomhle směru se trochu odlišujeme, a snažíme se spoléhat především sami na sebe. To, že nás pan prezident navštívil, Jutu zviditelní samo o sobě a věřím, že i zdůvěryhodní. V tom vidím největší přínos," doplnil Jiří Hlavatý.

Otázka z publika: Je potřeba opravit Braunův Betlém?

Prezident Miloš Zeman: „Na Braunově betlémě jsem byl všehovšudy třikrát v životě a vždy ve spojení s návštěvou Kuksu. Když jsem se pana hejtmana ptal, v jakém je památka stavu, bylo mi řečeno, že v hrozném. Už tenkrát, když jsem tam byl, tak to celé obrůstalo mechem. Dost těžko můžeme z Braunova betléma udělat kopii, protože je dílo vytesáno do skály. To by tedy dost dobře nešlo. Nejsem kameník, rád se nechám poučit odborníky. Jsem všemi deseti pro zachování této krásné památky, ale ať rozhodnou technici, co s tím dělat. Jestli se to dá opískovat nebo jiným způsobem vyčistit. Když je socha vytesána přímo do skály, tak se zatraceně těžko renovuje. A to je názor laika."



Hejtman Lubomír Franc: „Skutečně jsme s panem prezidentem na tuto záležitost narazili. Já jsem říkal, že jsem o Braunově betlému mluvil několikrát. Problém je podle mého názoru v tom, že všichni ti odborníci, s kterými jsem mluvil, mají různé názory. Je to národní památka. Vlastní ji stát. Panu prezidentovi jsem slíbil, že až příště přijedu do Prahy, že mu předám názor kraje, shromáždím názor odborníků na to, co s Braunovým betlémem dělat do budoucna. Protože i kraji se uvolňují ruce v tom, že Hospitál na Kuksu a jeho okolí prošly rekonstrukcí a budou slavnostně otevřeny 23. března."

Zachyceno Deníkem: Prezidentovy výroky v Královéhradeckém kraji

„Mikrofon je pro politika cosi jako afrodiziakum. Když mu ho dáte k ústům, tak se rozmluví a mluví půl hodiny nebo hodinu."

„Musím říct, že rozdíl mezi mužem a ženou je pro mě stejně důležitý jako rozdíl mezi plešatým a vlasatým."

„Děkuji za potravinové dary. Zejména za tu láhev minerálky, které omylem říkáte medovina."

„Červenou kartu udělují soudci, ne fanoušci."

„Na prezidentskou standardu bych za slova Pravda vítězí nechal připsat Trvá to dlouho a dá to fušku."