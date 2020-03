Starosta Miletína raději umře hlady, než by snídal s Babišem

Ve středu navštívil kraj v doprovodu přizvaných ministrů premiér Andrej Babiš. Na snídani do Náchoda pozval starosty měst a obcí, byl mezi nimi i starosta Miletína Miroslav Nosek. Ten na svých facebookových stránkách napsal, že by raději umřel hlady, než by snídal s Babišem.

Miroslav Nosek. | Foto: DENÍK/Pavla Franzkiová