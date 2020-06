Už jen pár měsíců dělí Hradec Králové od jedné z největší opravy za poslední dekády. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dolaďuje spolu s hradeckým magistrátem noty pro dělníky, kteří se na začátku roku 2022 mají pustit do přestavby vytížené křižovatky Mileta.Ta na svoji obnovu čeká čtyřicet let.

„Konečně máme v rukách pravomocné územní rozhodnutí a na začátku května jsme pokročili k zadání dalšího stupně dokumentace pro stavební povolení. To očekáváme v průběhu letošního listopadu,“ uvedl ředitel hradecké pobočky ŘSD Marek Novotný a dodal, že jakmile bude tento dokument na stole, rozběhne se kolotoč shánění potřebných razítek tak, aby bylo vydáno stavební povolení a ještě na konci příštího roku byl znám zhotovitel stavby.

„Ten vzejde z výběrového řízení a chceme, aby byl vybrán do konce příštího roku. Pokud půjde vše podle plánu, tak chceme se stavbou začít na začátku roku 2022,“ dodal Marek Novotný ke stavbě za 230 milionů korun. Převážná část financí poputuje ze kasy ŘSD. „Náš podíl je největší, kdy zaplatíme 120 milionů korun. Dalších 100 milionů má dát hradecká radnice a zbytek hejtmanství,“ doplnil informace šéf hradecké ŘSD.

Podchody budou nakonec čtyři

Podle něj se projekt ještě trochu poupraví a místo původně plánovaných tří ramen podchodu bude mít hlavní křižovatka podchody čtyři. „Nejdražší na celé rekonstrukci budou práce na přeložkách, kolektorech a právě podchodech, kdy se budou stavebníci potýkat s podzemní vodou,“ dodal Marek Novotný s tím, že podmínkou realizace dlouho očekávané rekonstrukce je, aby magistrát splnil svoji část dohody a vyřešil napojení na fakultní nemocnici.

To potvrdil i náměstek hradeckého primátora Jiří Bláha: „Město musí samostatně zajistit přípravu napojení hradecké fakultní nemocnice, po vydání stavebního povolení bude předána kompletní projektová dokumentace ve stupni dokumentace provedení stavby na ŘSD za účelem vysoutěžení společného dodavatele stavby křižovatky, a to včetně napojení nemocnice. Pokud půjde vše podle plánu tak by výstavba měla začít už v roce 2022.“

Otázkou však stále zůstává, kdy budou známy případné objízdné trasy. „Uvědomujeme si, že v případě Milety se jedná o velký zásah do plynulosti hradecké dopravy. Na dalších jednáních tak budeme řešit, kudy vést objízdné trasy a v jakém režimu celá stavba bude.

Naší vizí je, aby byla v době přestavby částečně průjezdná a vytvořily se zde průjezdné bypassy,“ uvedl Marek Novotný. Podobně o uzavírkách informoval i náměstek Bláha: „Dopravně inženýrská opatření, v rámci kterých se právě řeší i uzavírky a objízdné trasy související s etapizací výstavby, jsou zpracovávány až v navazujících stupních projektové přípravy. Tudíž v tuto chvíli objízdné trasy nebyly ještě stanoveny.“