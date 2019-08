Hyzdí vzhled veřejných prostranství, ohrožují životní prostředí, představují nebezpečí pro hrající si děti a nebo zbytečně zabírají místa na parkovišti. S autovraky bojují městské policie, jednotlivé radnice i další vlastníci komunikací jako je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Jde ovšem o nikdy nekončící práci. Zatímco jedno torzo auta se úřadům podaří po dlouhém procesu odstranit, jinde se mezitím objeví další.

Nejvýraznější je tento problém v Hradci Králové. Před rokem a půl se zde hovořilo o mediálně propíraném případu vraku v zálivu v Okružní ulici. Auto tam nechal stát majitel poté, co ho zde zastavili policisté. Řídil pod vlivem drog. Z auta v dobré kondici se díky vandalům stal za čtyři měsíce nepojízdný vrak a úřady se přely o to, kdo má situaci řešit. Nakonec nechal auto odtáhnout sám majitel. Na úplně stejném místě, v zálivu na Okružní ulici poblíž křižovatky Tesla, stojí autovrak i nyní. Zelený Ford Focus se na místě objevil v polovině května. Po minulé zkušenosti už mají úřady jasno. Vlastníkem zálivu, který je součástí komunikace, je stát v zastoupení ŘSD a o odstranění může rozhodnout pouze krajský úřad na žádost vlastníka. Úřední šiml se tak v tomto případě rozjel naplno. Jenže i tak je to zdlouhavý proces. Nejdříve se musí čekat na to, až automobil začne jevit známky vraku. Na konci června na to upozornila městská policie, začátkem července pak vyzvalo krajský úřad k zahájení správního řízení s majitelem auta i ŘSD. Zhruba v polovině července tak začala majiteli auta běžet dvouměsíční lhůta, kterou má na odstranění vozidla. Pokud to neudělá, odstraní ho vlastník komunikace na náklady majitele vozu - pokud ho tedy dokáže dohledat a peníze od něj získat. Příběh Fordu v Okružní ulici tak zřejmě skončí odtahem na náklady ŘSD v polovině září. V Hradci nejde o ojedinělý případ, i když ty ostatní zpravidla nenajdete přímo u frekventovaného městského okruhu. Časté jsou takové případy například u letiště nebo na velkých parkovištích jako je to u nemocnice. "Od ledna 2019 zaevidovala městská policie na území města 92 vraků, z toho bylo 61 již odstraněno," řekla Deníku mluvčí hradeckých strážníků Eva Kněžourová.

V sousedních Pardubicích je situace o něco lepší. I zde se ale s autovraky potýkají. Nedávno si lidé na sociálních sítích stěžovali na nevhodně odstavený vrak ve směru do Rosic, nyní stojí další auto u Opatovic nad Labem přímo u hlavního tahu mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. "Městská policie od začátku roku eviduje 26 oznámení na vrak, z toho sedm jich je nepotvrzených, neboť vozidla nejevila známky vraku. Čtyři oznámení byla na vraky na soukromém pozemku, kdy byl vyrozuměn majitel pozemku," uvedla mluvčí městské policie v Pardubicích Lucie Klementová. Místní statistiky jsou o něco hůř dohledatelné, neboť o odstranění vraků z místních komunikací rozhodují jednotlivé městské obvody. "Pokud objevíme vozidlo, které jeví známky vraku, předáváme ho příslušnému úřadu městského obvodu. Stejnou možnost učinit oznámení má i občan," upozornila Klementová. Nejvíce vraků nicméně nahlásí právě strážníci. Hned 12 jich ti pardubičtí objevili v únoru během akce "Vrak".

Vrakem se rozumí silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla. Dokud se z auta nestane vrak, nemají úřady šanci s ním nic dělat.