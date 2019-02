Královéhradecko, Jinolice - Malá obec na Jičínsku vstoupila do adventního času. Pro všechny zúčastněné to byl nevšední zážitek.

Třetímu rozsvícení vánočního stromu a Mikulášské nadílce předcházela zpívaná pohádka O dvanácti měsíčkách, kterou sehráli místní na návsi v Malé Jinolici. Během pěti zkoušek si ochotníci osvojili text a v sobotu vystoupili naživo. Zpívanou pohádku „střihli“ kvůli problémům s časem z plejbeku, přesto posluchačům vyrazili dech. Ti chtěli pohádku zopakovat.

„Všichni to vzali vážně, byli nadšeni, chlapi to probírali v hospodě a kluci si do kamionu vzali cédéčko a zpívali si a tím se učili,“ chválí své kolegy režisérka Jaroslava Mikulová, která se do obce přistěhovala před pěti lety.

Hrála divadlo v Lomnici nad Popelkou a divadelní duch ji neopustil. Předloni secvičila s dětmi hudební vystoupení z pohádky Mrazík, letos už šlo o divadelní kus. Ochotníky vybírala především z řad dobrovolných hasičů.

„To je spolek, který je pro každou srandu, a i chlapi, kteří v životě nestáli před diváky, se toho zhostili úžasně. Myslím si, že je to chytlo,“ míní režisérka. Kostýmy složili nadšenci z toho, co dům dal, s kulisy, nasvícením a ozvučením pomohli také místní.

„Obec věnovala peníze na nadílku pro děti a zajistila nasvícení stromů,“ říká další hnací duše akce Zdenka Nýdrlová, moderátorka večera a také pohádková matka Holeny a Marušky. Všechno ostatní už bylo o soudržnosti, nadšení a chuti udělat něco pro druhé.

Po pohádce se rozsvítil vánoční strom, pod kterým převzal vládu Mikuláš s čertem a andělem.

„Já vám to zaplatím, vy fakt nechcete žádný peníze?“ divila se mladá dívka u provizorního stánku, který se prohýbal pod dobrotami, které snesly místní hospodyňky. Voněl tu grog i svařené víno a chladné ruce rozehřál horký čaj. Do Jinolic tak vklouzlo tajemné kouzlo Vánoc.