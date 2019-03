Z funkce vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu na jičínské radnici odchází do důchodu Marie Faruzelová a nastupuje Zuzka Vavřincová. Organizátorka a dobrá moderátorka Terezka Dubinová, která je tu v prostorách Baševi doma, pozvala obě, aby se dopustily bilancování a plánování.

Obě dámy v kabátech. Akumulačky zapnuty, vychladlá místnost nestačila se vytopit. Ale dámám slušelo to i v kabátech. Přihřívalo je dobře vykonané dílo, elán a chuť do práce.

Napočítáno lidí 52. Přišli všichni, kdož v Jičínské kultuře něco znamenají. I Prochoroviny tam byly. Kolegy novináře jsem neviděl, nebo přehlédl. Přišedší hlavně chtěli paní Marii poděkovat, a taky byly zvědaví na Zuzku a její záměry. Její úsměv je příjemný, často s nádechem příslibu. Ostatně známe se z Lodžie, kde se Zuzka aktivně účastní. Svými nápady, i prací při rozličném konání pro děti i dospělé.

O Lodži musím, protože lidí z Lodžie tu hodně. Ale i zástupci téměř všech důležitých institucí. Není ta účast sama o sobě zhodnocením práce paní Marie?

Teď její slova: Začala mluvit o knedlíku. Tedy o knedlíku v krku. Navzdory patnáctiletému úřadování stale jistá plachost. A tréma. Před tolika důležitými lidmi. I když úřadovala, nechtěla být a nabyla jen úředníkem. “Nikdy nejste sám za sebe.” Slučovala se zařízení, Íčko přešlo pod město, Hvězdárna pod Káčko. Přejmenovávala se Knihovna. V té době nabyly k nalezení Čtvrtkovy knihy přeložené do mnoha jazyků. Drak na Husovce, Jasany proměněné na sochy u plovárny. Jičín historické město 2017. Projekt Valdštejnův Jičín. Oživení Lodžie včetně výstavby. Cena města Jičína. A mnoho dalšího. “Můžete připravit cokoli, když to neprojde zastupitelstvem, je to špatné.” Tedy přesvědčit o svých záměrech politické vedení města. Na co nejraději bude vzpomínat? Na celých 15 let.

Zuzka byla stručná. Krajina ji inspiruje. Valdštejnovo dílo. Samozřejmě jen naváže na všechny akce, které jsou už rozjeté. Nechce, aby náměstí bylo jen Valdštejnovo parkoviště. Aby vice žilo. Aby byl důvod tam chodit. Neměl by Jičín mít dětskou galerii? Prvek partnerství. Bude se snažit, aby Kulturní akce se časově koordinovaly. Aby nebyly dvě najednou. Delší řeč o Rumcajsovské tradici. O Čtvrtkově galerii. Je si vědoma toho, že nejnáročnější bude zvládnout tu úředničinu. A další.

Paní Marie z kultury neodchází. Stala se jičínskou kronikářkou. Už vyzvala přítomné ke spolupráci.

Teď o tom smíchu. Samozřejmě dala moderátorka slovo přítomným. Vykecávání nepřipustila, držela se svého červeně podtrhaného scénáře. I Prochoroviny byly utnuty. Nejdéle mluvil nejzelenější Jičíňák Jan Šorf, který připomněl lesopark Čeřovku. Dojemné byly komplimenty mezí paní Marií a Jaromírem Gottliebem. Ač dnes trulář, stále nazýván panem ředitelem (muzea). To byl moment ocenění obou.

Takže o tom smíchu. Vše tu vedeno s humorem. Slovo všech diskutérů, I M a Z . Že by v tom rozdíl mezi kulturou a politikou? Imaginárium. Slovo které přinesl do Jičína kastelán Jirka.

Jičínský malíř a občas i slovní komik Břeťa Kužel přispěl k tématu oživení náměstí. Pod náměstím byla objevena minerální voda. Pak ale přijeli z Poděbrad a všechny vrty ucpali. Závěr? Z Jičína by se mohly stát Valdštejnovy lázně.

proChor