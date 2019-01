Kostelec nad Orlicí - Byla neděle 20. ledna a 1. B kostelecké obchodní akademie vyrazila na lyžařský kurz v Deštné v Orlických horách. Byli jsme ubytovaní v penzionu Sport.

Jeli jsme se třemi učiteli, vedoucím kursu Pavlem Synkem, později přezdívaným Datanem Fofričem, naší úžasnou třídní paní Kosařovou – Radkou Jističem a zeměpisářem panem učitelem Dosedlou – Skluzanem Tavičem. Lepší trojici učitelů jsme si nemohli přát.



Dorazili jsme do penzionu a šli jsme se ubytovat. Při výborném obědě jsme se dozvěděli nemilou věc. Po obědě půjdeme šplhat sjezdovku a ještě k tomu v lyžařských botách. Všichni byli samozřejmě nadšení. Ale důvod byl prostý, rozdělit nás do dvou, teoreticky tří skupin, na lepší a méně zdatné lyžaře a snowboardisty.



V neděli večer přijela skupinka studentů z anglické střední školy Cirencester College, osm chlapců a jedna dívka. Tato spolupráce trvá mezi školami již patnáct let. Pokaždé po večeři jsme měli program buď jako samotná třída nebo s Angličany.



V pondělí proběhlo první lyžovaní. Lepší lyžaři chodili na Martu a méně zdatní se snowboardisty jezdili na Šerlišský Mlýn. Po únavném prvním dnu na lyžích nás večer čekalo seznamování s anglickou skupinou, tzv. speed dating. Sestavilo se dokola pět stolů, ke každému si sedli čeští studenti a postupně se střídali ti angličtí.



Pro mě to byl celkem oříšek, abych si zapamatovala jejich jména, ale ta hlavní jsem zvládla. Ještě ten večer nám pan Dosedla oznámil, že se za 48 hodin bude konat tradiční mezinárodní soutěž v tanci Grand Prix Deštné v O. h. Angličani byli vykulení, protože moc tancovat neuměli. Vylosovaly se dvojice a měli jsme 48 hodin na zvládnutí čtyř tanců – cha-cha, jive, waltz a ploužák.



Úterní zjištění, že pošlapeme večer šest kilometrů z Masarykovy chaty, bylo opravdu velmi nemilé. Ale nakonec to všichni hravě zvládli, protože jsme se na chatě občerstvili horkou čokoládou či čajem.



A přišel den D. Mezinárodní soutěž v tanci. Slečny se krásně učesaly, nalíčily a oblékly se do velice slušivých šatů a i chlapci v košilích, riflích a teniskách se chystali na soutěž. A chvíle nastala. Slečny navlékly svým partnerům soutěžní čísla a klání mohlo začít. Po hodině tancování se rozhodlo, že postoupí čtyři páry. Nakonec vyhrála Bára Stodůlková s jejím opravdu nadaným partnerem z Anglie.



Na čtvrtek jsem se opravdu moc těšila. Dopoledne za námi přijela Základní a Praktická škola Kolowratská z Rychnova nad Kněžnou.



Děti byly naprosto unešené ze záchranné techniky, kterou jí předvedl pan učitel Synek coby člen deštenské horské služby. Později jsme se rozdělili do dvojic a vydali jsme se na kopec, kde se odehrával závod v sáňkování. Dopoledne jsme zakončili programem na penzionu. Připravili jsme pro děti občerstvení ve formě cukroví, které nám pomohly napéct naše maminky, a zábavný program, samozřejmě s hudbou. Po odjezdu dětí jsme šli na rychlý oběd a opět na svah. Krásným zakončením lyžařského kurzu byla diskotéka v hotelu Orlice. Naprosto jsme si ten večer užívali. Živá kapela hrála hrozně, přesto obchodní akademie válela na parketě jako při největších současných hitech. Všichni jsme se fotili s anglickými kamarády a našimi senzačními učiteli. Byl to opravdu skvělý večer, který bych si ráda zopakovala se všemi, kteří tam byli.



Nastalo loučení. Byl pátek a probuzení nebylo nejlepší. Málo spánku a smutek z toho, že se musíme rozloučit s tak senzačním týdnem. Kéž by to bylo ještě delší, ale co se dalo dělat. Sbalili jsme si poslední věci, nasedli do autobusu a opět nás čekal návrat do školní reality.



Gabriela Schmocková





Studenti pomáhají

Díky charitativnímu mikulášskému koncertu, který uspořádala hudební skupina Přejetá žába složená ze studentů Obchodní akademie v Kostelci nad Orlicí, nás v průběhu lyžařského výcviku třídy 1. B navštívili žáci ZŠ a PrŠ Kolowratská.



Přijeli do Deštného 24. 1. a strávili s námi příjemné dopoledne. Nejprve zhlédli a ozkoušeli si záchrannou techniku místní horské služby, kterou jim předvedl náš pan učitel Pavel Synek, který je dobrovolným členem. Dále proběhly společné závody v sáňkování.



Závody to tak úplně nebyly, protože nikdo časy neměřil. Šlo především o pobavení a příjemné strávení společného času, což se nám podařilo.

Po spoustě legrace jsme se přesunuli do společenské místnosti penzionu Sport, kde jsme byli v průběhu lyžařského výcviku ubytováni. Zde bylo pro naše milé hosty připraveno cukroví a sladkosti, které napekly maminky žáků, kterým tímto velmi děkujeme. Nakonec jsme si společně zazpívali.



Po poledni se už naši kamarádi museli vrátit do Rychnova nad Kněžnou, ale myslím si, že jsme si ze setkání všichni odnesli jen příjemné vzpomínky.

Anglicko – české závody již popáté

Mezinárodní lyžařské závody mezi anglickou střední školou Cirencester College a Obchodní akademií T. G. M. Kostelec nad Orlicí se již tradičně konají v Deštném v Orlických horách poslední týden v lednu. Tento rok se odehrály v pátek 25. ledna 2013. Zúčastnilo se celkem 20 závodníků, z toho 17 českých studentů a 3 angličtí. Závodilo se ve čtyřech kategoriích, obřím slalomu a snowboardu chlapců a dívek. Počasí nám přálo napolovic, sněhu bylo dostatek, ale foukal silný vítr a chumelilo, přesto jsme závodili s velikou chutí. Trať na sjezdovce Marta II, kterou nám pomohla připravit deštenská společnost SportProfi, nebyla jednoduchá, místy byla silně zledovatělá. Ve všech kategoriích nakonec na stupně vítězů vystoupili čeští studenti, kteří obdrželi diplomy a hodnotné ceny. Angličtí studenti přesto odcházeli s úsměvem na tváři, rádi by nás vyzvali na odvetu v jiném sportu, například ve fotbale, kde se přece jenom cítí silnější v kramflecích. Všem se ale závod líbil, a hlavně nikdo nebyl zraněn.

Za závodníky Honza Jareš, vítězný lyžař