Lomnickou střední školu prý někteří studenti nazývají knedlíkárnou. Že tu budoucí kuchtíci umí uvařit víc než tradiční českou kuchyni dokázali druhým ročníkem Řízkobraní. Mistrová Pavlína Rejmanová řídí provoz kuchyně jako kapitán loď.

Střední škola v Lomnici nad Popelkou uspořádala druhý ročník úspěšného Řízkobraní. Do areálu školy pozvala veřejnost nejen na minutkové řízkové variace. | Foto: Deník/ Iva Kovářová

„Řízkobraní je vyloženě o přípravě minutkového masa. Navíc sem dnes přijde veřejnost, takže děti uvidí i reakce hostů na svoji práci,“ říká při rozdávání pokynů před vypuknutím akce. Před dvanáctou byla plná jídelna a fronta čekajících až ke dveřím. Jídelníček byl tak lákavý, že mnozí váhali, co vybrat. Servírovala se kuřecí prsa v sezamovém kabátku, kuřecí řízečky v pikantním těstíčku, v jogurtu, klasika jako řízek z vepřové krkovice, mletý řízeček s překvapením, sýrové variace a další minutkové speciality. Připraveno bylo kolem 350 porcí. „Je to výuka odborného výcviku trochu jinak, měla by u dětí odbourat strach a stres. Vyzkoušejí si tak ostrý režim restaurace,“ říká k úspěšné prezentaci školy zástupkyně ředitele Miroslava Rajmová.