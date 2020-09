Jaromír Dědeček z hnutí ANO jako lídr největšího favorita krajských voleb, současný hejtman Jiří Štěpán (Spolu pro kraj), jeho první náměstek a lídr ODS Martin Červíček, jednička koalice Spojenci pro Královéhradecký kraj a současný náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar, volební lídr ambiciózních Pirátů Pavel Bulíček a místo omluveného Pavla Bělobrádka druhý muž kandidátky Koalice pro Královéhradecký kraj Martin Machů. Šest mužů, kteří zastupují šest nejsilnějších seskupení v kraji podle nejnovějšího průzkumu společnosti Kantar CZ pro Českou televizi, se v úterý sešlo na speciálně cyklodebatě Deníku.

Po vědomostním kvízu o našem kraji čekala na politiky cyklistická jízda z Potštejna podél Divoké Orlice na zámek v Kostelci nad Orlicí. Tam je přivítal zámecký pán a místní starosta František Kinský. Po krátké prohlídce zámku čekala na účastníky debata v zámecké kavárně. Při představování svých priorit politici příliš nepřekvapili. Mezi kandidáty panovala shoda na tom, že největší bolestí kraje je stárnutí populace a s ním související potřeba zvýšení kapacit v sociálních zařízení, potřeba zajištění lékařské péče i v menších obcích a také nutnost velkých investic do krajské silniční sítě.

Názory kandidátů na některá kontroverzní témata pak prověřil kvíz, při kterém politici zvedali zelenou nebo červenou kartu podle toho, zda s názorem souhlasí. Všech šest politiků se například shodlo na tom, že Česko by nemělo vystupovat z Evropské unie nebo zavádět trest smrti. Překvapivě se kandidáti jednomyslně shodli i na tom, že Miloš Zeman není dobrý prezident, půlbilionový schodek státního rozpočtu je příliš velký nebo, že stát nelze řídit jako firmu. Tyto odpovědi překvapili u zástupců vládních stran, zejména pak u kandidáta za hnutí ANO Jaromíra Dědečka. Svými odpověďmi možný budoucí hejtman viditelně zaskočil svého spolustraníka z Rychnovska, který se přijel na debatu podívat jako divák. Dědeček se Štěpánem z vládních ANO a ČSSD se přidali k ostatním i v otázce cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Podporu cestě vyjádřili všichni kandidáti. Zdaleka ne na všem se ale adepti na hejtmanský post shodli. Podporu takzvanému rouškovnému pro seniory vyjádřili pouze Štěpán s Dědečkem, legalizaci konopí podpořil naopak Bulíček s Cabicarem a třeba za kumulaci politických funkcí se otevřeně postavil pouze Martin Červíček, který je sám 1.náměstkem hejtmana a senátorem. Zajímavé byly i odpovědi politiků na otázku, zda by zvažovali společnou krajskou koalici s hnutím ANO. Vyloučil to pouze Aleš Cabicar ze Spojenců pro Královéhradecký kraj. Jaromír Dědeček z ANO pak jako jediný deklaroval, že by byl pro zrušení senátu a Martin Červíček z ODS zase jediný odmítl další fungování přímé volby prezidenta.

Kromě zámecké debaty Deníku se političtí soupeři v úterý představili ve společné debatě ještě jednou. Večerní setkání v hradecké kavárně Artičok pořádal spolek Mluvme spolu. Na debatě se objevili i lídři KSČM Zdeněk Ondráček a hnutí Trikolóra Jiří Matoušek. Divácká atmosféra však ani jednomu z nich příliš nenahrávala. Ondráček musel odpovídat na otázky ohledně jeho působení během Palachova týdne, Matoušek zase obhajovat názory předsedy hnutí Václava Klause mladšího na inkluzi. Pod tlakem se ocitla i dvojka hnutí ANO Ivana Hantschová, která na debatě zastoupila Jaromíra Dědečka, a to když vysvětlovala, proč se hnutí ANO na billboardech chlubí větším počtem kilometrů dálnic, než se reálně postavilo. V dobrém rozmaru se představil Pavel Bělobrádek, který divákům prozradil, že na politiku se dal kvůli tomu, že ho šikanovali v práci.

Volby do krajského zastupitelstva se uskuteční už za tři týdny - v pátek 2. a v sobotu 3.října. Podle průzkumu společnosti Kantar CZ pro Českou televizi je největším favoritem hnutí ANO, jehož volební potenciál dosahuje v Královéhradeckém kraji 31 procent. Následuje koalice ODS, STAN a Východočechů s 21,5 procenty a Piráti s 21 procenty. Na čtvrtém místě je s odstupem Koalice pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL, Volba pro město, Nestraníci) s 12 procenty, pátá je koalice Spolu pro kraj (ČSSD, Zelení, Osobnosti kraje) s 10 procenty a šestá koalice Spojenci pro Královéhradecký kraj (TOP 09, HDK, Liberálně ekologická strana) s volebním potenciálem 8,5 procent. Na pět procent se podle průzkumu dostala i Trikolóra, hnutí SPD a Demokratická strana zelených.