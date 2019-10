Ještě donedávna mohli cyklisté podchodem u hradecké fakultní nemocnice projet pouze ve směru od Lipek. Nově projedou i ve směru opačném. Jenže se musejí proplétat mezi chodci. A právě to se kritikům změny nelíbí, děsí se prvního střetu cyklisty s chodcem.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/David Taneček

Podle některých obyvatel krajského města je jenom otázkou času, kdy se v podchodu něco stane. Jenže - cyklisté jezdili podchodem do Lipek i dříve, ačkoliv to neměli dovolené. Změna je tak pouze legalizací toho, co bylo zakázáno. Podjezdem do Lipek však mohou nyní projet pouze ti, kteří jedou od tenisových kurtů a zahrádek.